烏克蘭新任防長出身財政管理階層 《紐約時報》撰文介紹

烏克蘭總統澤倫斯基任命具有財政及反貪腐資歷的烏梅洛夫（見圖）接任國防部長。（路透）

2023/09/05 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）週日（3）宣布由烏梅洛夫（Rustem Umerov）出任烏克蘭國防部長一職。值得一提的是，烏梅洛夫並沒有軍事背景，而是出身於財政管理階層，這突顯了澤倫斯基當前意欲加強的方面：管理膨脹的軍事預算以及打擊貪腐。

《紐約時報》（The New York Times）報導，澤倫斯基週日宣布他的新防長人選時，並沒有多做解釋，他只簡短的說：「烏梅洛夫先生，不需要多做額外介紹了。」

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報導指出，現年41歲的烏梅洛夫是克里米亞韃靼人，他在接管國防部後，成為了烏克蘭首位穆斯林政府部長。烏梅洛夫過去曾在烏克蘭國會中領導一個委員會，負責監督外國援助資金的使用情況，又於去年夏天領導另一個單獨的委員會，管理各國捐贈給烏克蘭的軍援。

另外在過去的一年中，烏梅洛夫一直擔任著烏克蘭國家財產基金（State Property Fund of Ukraine）的主席，這是一個負責將國有資產民營化的基金會。而在2023年第一季度，該基金會公佈了10年來的最高收益，獲得了約2400萬美元（約合新台幣7.6億）的資金。

報導指出，澤倫斯基任命一位具有財政及反貪腐資歷的人擔任國防部長，希望透過他堵上軍費開支的漏洞來加強軍力，這些舉措被反貪污團體視為受歡迎但遲來的一步。

烏梅洛夫在國家財產基金的副手費多里辛（Oleksandr Fedorishyn）接受採訪時表示，接管國防部需要的不僅是專業軍事知識，也需要財務管理的技能，而烏梅洛夫在會計和財務方面的「豐富經驗」對於正在打仗的烏克蘭來說非常有幫助。

烏克蘭反腐敗行動中心主任沙布寧（Vitaliy Shabunin）則說，任命烏梅洛夫「可能是總統的最佳決定」，因為國家財產基金過去曾傳出貪污與內幕交易等醜聞，然而烏梅洛夫卻管理的很好。

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