打擊貪腐 澤倫斯基撤換國防部長

烏克蘭國家財產基金負責人烏梅洛夫接任國防部長。（歐新社檔案照）

2023/09/05 05:30

〔編譯林家宇、陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基三日宣布，決定撤換國防部長列茲尼科夫，改由國家財產基金負責人烏梅洛夫接替。這是烏克蘭自去年二月起抵禦俄羅斯全面入侵以來，針對國防架構做出的最重大調整。

列茲尼科夫下台 烏梅洛夫接任

通曉英文的列茲尼科夫在戰爭期間遊說西方盟友供應烏克蘭軍備，包括德國豹式戰車和美國海馬斯（HIMARS）多管火箭系統，還有即將接收的F-16戰機等，與盟國國防部長和軍事高層建立穩健關係。然而，基輔積極爭取加入歐盟，澤倫斯基將打擊貪腐視為重要前提，國防部卻被媒體指控在採購糧食和軍用冬衣合約上涉嫌貪腐，外界認為列茲尼科夫難辭其咎。

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四十一歲的烏梅洛夫從二○二二年九月起接掌管理國家財產基金重任，並在戰時主導黑海穀物協議談判。澤倫斯基預期國會將同意烏梅洛夫的任命。

戰況方面，烏克蘭四日表示在南部戰線取得進展，逐步奪回巴赫姆特周邊約三平方公里領土。國防部副部長馬里亞爾提到，「南部的敵人在人員、武器和裝備上遭受重大損失。」此外，烏軍同日宣布在南部敖德薩地區擊落十七架俄羅斯無人機，且無平民傷亡，但對伊斯梅爾地區的倉儲、工廠、農業機具和設備造成損害。聯合國居中協調的黑海穀物協議破局後，烏克蘭產品便主要從伊斯梅爾的多瑙河港口經羅馬尼亞出口。

在這起針對多瑙河港口的空襲中，烏方稱俄軍無人機在北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞境內墜毀，但羅馬尼亞國防部否認。

中國四大銀行對俄放款大增

另一方面，在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方銀行逐漸撤出俄國，中國四大銀行卻乘隙介入，向俄國銀行提供價值數十億美元資金，取代西方銀行原本在俄國的地位，試圖推動人民幣取代美元的全球貨幣地位。

金融時報四日報導，根據基輔經濟學院的分析，去年年初，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行對俄羅斯銀行業的總曝險為廿二億美元（約七○七億台幣），到今年三月底增至九十七億美元（約三一一八億台幣），是十四個月前的四倍，中國工商銀行和中國銀行佔八十八億美元。俄羅斯打算改採人民幣而非美元或歐元做為儲備貨幣，而中國的銀行為俄國提供資金，正是此一轉變的一部分。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫被撤換。（法新社檔案照）

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