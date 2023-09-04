重返戰狼！中國重批美國兩手策略 舊金山拜習會恐破局

雷蒙多結束訪中之行還未滿一週，中國國家安全部便措辭嚴厲譴責美國玩兩手策略。（路透）

2023/09/04 23:57

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，中國最高反間諜機關4日發文攻擊美國近期的外交姿態是混合接觸與遏制的兩手戰略，並暗示如果美國沒有展現更多的「誠意」，兩國元首11月的會面恐告吹。

報導說，在美國商務部長雷蒙多結束訪中之行不到1週後，中國國家安全部（MSS）發表該罕見警告。雷蒙多讚揚與中國官員的會面，但指稱美國企業認為中國越來越不宜投資。

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MSS在其微信公眾號發布《新瓶裝舊酒：美國對華戰略「新兩手」實際還是「老兩手」》長文說，「近期美國多名官員接連訪華，表明無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鈎」；「但同時，美方批准對台軍售案，提供對台軍事融資，繼續在涉藏、南海等問題上挑起事端，公開唱衰中國經濟」。

該文說，「這體現拜登政府對華戰略明顯的兩面性特徵，及其操弄的『新兩手』」。過去幾十年美國對中國的「老兩手」是接觸加遏制，「新老手」則是競爭加管控競爭，實際上這不過是「新瓶裝舊酒」；「美國想憑『新兩手』的小把戲『競贏』中國是絕無可能的」。

文章說，「中國絕不會因為美國的幾句『漂亮話』放鬆警惕；美國的遏制打壓只會讓中國越戰越勇。要真正實現『從峇里島到舊金山』，美國需要拿出足夠的誠意」。

中國國家主席習近平預定在11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）上與拜登會面，果真如此，將是去年在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會後，兩人首度會面。

MSS文章說，拜登與川普政府對於中國「在經濟層面的脫鉤斷鏈、政治層面的拉幫結派、安全層面的威懾圍堵、輿論層面的抹黑貶低，以及規則層面的約束鎖定等毫不手軟，不斷升級加碼，未來更多更肅殺的手段恐怕還未祭出」。

該文強調，美國的戰略即使一時得到小利，「也不意味能笑到最後」，甚至可以說，美國註定失敗，因為「歷史發展的時與勢不在美國這邊；中國也不可能按照美國的節奏行事，將始終保持強大的戰略定力，堅持以『兩手對兩手』」。

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