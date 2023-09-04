為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

重返戰狼！中國重批美國兩手策略 舊金山拜習會恐破局

雷蒙多結束訪中之行還未滿一週，中國國家安全部便措辭嚴厲譴責美國玩兩手策略。（路透）

雷蒙多結束訪中之行還未滿一週，中國國家安全部便措辭嚴厲譴責美國玩兩手策略。（路透）

2023/09/04 23:57

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，中國最高反間諜機關4日發文攻擊美國近期的外交姿態是混合接觸與遏制的兩手戰略，並暗示如果美國沒有展現更多的「誠意」，兩國元首11月的會面恐告吹。

報導說，在美國商務部長雷蒙多結束訪中之行不到1週後，中國國家安全部（MSS）發表該罕見警告。雷蒙多讚揚與中國官員的會面，但指稱美國企業認為中國越來越不宜投資。

MSS在其微信公眾號發布《新瓶裝舊酒：美國對華戰略「新兩手」實際還是「老兩手」》長文說，「近期美國多名官員接連訪華，表明無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鈎」；「但同時，美方批准對台軍售案，提供對台軍事融資，繼續在涉藏、南海等問題上挑起事端，公開唱衰中國經濟」。

該文說，「這體現拜登政府對華戰略明顯的兩面性特徵，及其操弄的『新兩手』」。過去幾十年美國對中國的「老兩手」是接觸加遏制，「新老手」則是競爭加管控競爭，實際上這不過是「新瓶裝舊酒」；「美國想憑『新兩手』的小把戲『競贏』中國是絕無可能的」。

文章說，「中國絕不會因為美國的幾句『漂亮話』放鬆警惕；美國的遏制打壓只會讓中國越戰越勇。要真正實現『從峇里島到舊金山』，美國需要拿出足夠的誠意」。

中國國家主席習近平預定在11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）上與拜登會面，果真如此，將是去年在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會後，兩人首度會面。

MSS文章說，拜登與川普政府對於中國「在經濟層面的脫鉤斷鏈、政治層面的拉幫結派、安全層面的威懾圍堵、輿論層面的抹黑貶低，以及規則層面的約束鎖定等毫不手軟，不斷升級加碼，未來更多更肅殺的手段恐怕還未祭出」。

該文強調，美國的戰略即使一時得到小利，「也不意味能笑到最後」，甚至可以說，美國註定失敗，因為「歷史發展的時與勢不在美國這邊；中國也不可能按照美國的節奏行事，將始終保持強大的戰略定力，堅持以『兩手對兩手』」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「G減去習近平」 缺席峰會3主因
2023/09/04 19:35

「G減去習近平」 缺席峰會3主因
美商務部長：美國企業對中國正逐漸失去耐心
2023/09/04 08:37

美商務部長：美國企業對中國正逐漸失去耐心

扎根誠實 永慶房屋誠實徵文比賽開跑
路透：美越關係深化 恐激怒中國
2023/09/03 20:36

路透：美越關係深化 恐激怒中國
強辯沒用！在美設廠中企員工「宣誓效忠中共」影片曝光
2023/09/03 07:24

強辯沒用！在美設廠中企員工「宣誓效忠中共」影片曝光

竹科男力不從心拉警報 如何成寵妻好男人
美國安戰略協調官：中國新版地圖 虛假海洋主張
2023/09/03 05:30

美國安戰略協調官：中國新版地圖 虛假海洋主張
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播