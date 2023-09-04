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越南選美佳麗支持女性被包養 引起社會熱議

越南選美佳麗支持女性成為sugar baby，引起不小的爭議。（圖擷自Lê Phương Thảo臉書）

越南選美佳麗支持女性成為sugar baby，引起不小的爭議。（圖擷自Lê Phương Thảo臉書）

2023/09/04 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕2022年越南體育小姐選美比賽亞軍Lê Phương Thảo，近來在社交平台發布影片，支持女性成為sugar baby，去找到包養自己的糖爹（sugar daddy），旋即引起不小的爭議，而她也針對自己的言論做出了解釋。

據越南第二大報《青年報》報導，這名選美佳麗強調，只要女孩不成為破壞別人家庭幸福的第三者，那麼被包養是沒問題的，因為同年齡的男性往往忙著工作賺錢，沒有時間照顧另一半，但糖爹能夠讓女孩擁有長期且穩定的生活。

越南網友看到上述言論後，紛紛湧進Lê Phương Thảo臉書批評，有人斥責她提倡不健康的生活方式，完全只為了享受而不想工作，「這種心態只適合那些貪婪且懶惰的人，擁有自尊的人會選擇自己賺錢自己花，為什麼要依賴別人呢？」

選美佳麗對此表示，sugar baby的概念在越南遭到扭曲和醜化，並重申她絕對不支持去破壞別人的家庭，因為這在道德和越南法律上都是錯誤的，但所有女性都應該選擇經濟上比自己更好、懂得照顧弱勢的人交往，一旦論及婚嫁也不會因為金錢問題而吵架。

Lê Phương Thảo指出，如果女性選擇沒有能力照顧家庭的男人，那麼她就必須同時兼顧生育和賺錢，這無疑是對女性身體和精神上的虐待。

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