真．招財貓！牠萌穿衣服爽住大賣場 網路爆紅狂吸客

網紅貓Leo穿著衣服睡在購物車中，模樣可愛。（擷取自Jeffrey Simpkins TikTok帳號）

2023/09/02 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕一隻住在美國家居裝修用品專賣店「家得寶」（The Home Depot）的貓近日在網路爆紅，網路流量還意外為這間家得寶開拓了客源。

據合眾國際社（UPI）報導，這隻名為Leo的貓住在美國紐澤西州（New Jersey）家得寶，在短影音平台TikTok上爆紅，牠身穿不同衣服、在商店裡跑跳、購物車裡睡覺的影片在網路瘋傳，瞬間成為網路明星。

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影片上傳者辛普金斯（Jeffrey Simpkins）說，上個月來逛街第一次見到Leo後，就想將牠的生活點滴記錄下來。辛普金斯告訴費城的電視台WTFX-TV，「牠穿著衣服熟睡在購物車上的影片，第一天就達到了450萬次觀看！在此之前，我認為觀看次數有到1000我就很高興了。」他說，Leo的忠實粉絲非常喜歡牠友善、溫馴的個性。

員工說，Leo在大約1年前被帶到店裡幫忙抓老鼠。員工們照顧Leo，確保牠定期接受檢查，並在假日關門時讓牠有地方可以睡覺。許多顧客說，他們慕名而來，希望能在夏天的最後1週見到這隻竄紅的網路明星。

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