被俄國視為間諜 諾貝爾和平獎得主穆拉托夫成「階級敵人」

《新報》總編、諾貝爾和平獎共同得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）被列入「外國代理人」名單。（法新社資料照）

2023/09/02 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕自2022年2月俄羅斯向烏克蘭出兵以來，莫斯科就加大了鎮壓異己的力度，許多異議人士都被抓入獄或被迫流亡海外。昨（1）日，俄羅斯政府進一步將俄羅斯《新報》總編、諾貝爾和平獎共同得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）列入「外國代理人（Foreign agent）」名單，即將其視為間諜。

據《衛報》（The Guardian）報導，俄羅斯政府將穆拉托夫列入「外國代理人」的名單，外國代理人通常沒有官方外交人員的身分作為保護，很多國家將外國代理人視為從事特務活動的間諜。俄當局此舉，無疑是針對受人尊敬的個人或民間機構，最為更加廣泛打壓的一部分，隨著俄入侵烏國，這類打壓行為也隨之加劇。

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俄羅斯司法部指控稱，「因穆拉托夫『利用外國平台傳播對俄羅斯聯邦外交和國內政策消極的觀點』，他才被列入外國代理人名單」據悉，目前俄國政府的外國代理人名單中，包含674名「值得尊敬」的人和組織。

《衛報》表示，這樣的標籤讓人想起蘇聯時代「階級敵人（enemies of the people）、（Class enemy）」一詞，是共產主義國家中常用的政治術語，用於指稱在階級鬥爭中，被視為處於敵對關係或敵對狀態的個人或政治社會集團。政府對他們實施嚴格的行政限制，並要求披露資金來源。如今，外國代理人所有的出版物（包括社交媒體貼文）都將被標記，這使得他們和分享其內容的人，都面臨著巨額罰款的風險。

自2000年以來，《新報》已有6名記者和撰稿人被殺害。2021年，穆拉托夫與他人共同獲得諾貝爾和平獎，他將獎項獻給為《新報》英勇殉職而倒下的記者們。

《新報》於 1993年由前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）（同為諾貝爾和平獎得主）與他人共同創立，是俄羅斯僅存的少數批評普廷的媒體之一。

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