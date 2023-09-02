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集資買樂透中8.1億 澳洲小鎮一口氣誕生「10位百萬富翁」

澳洲新南威爾斯州一個人口僅約1500位居民、名為溫特沃斯（Wentworth）的郊區小鎮，日前在一夕之間誕生10位百萬富翁。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

澳洲新南威爾斯州一個人口僅約1500位居民、名為溫特沃斯（Wentworth）的郊區小鎮，日前在一夕之間誕生10位百萬富翁。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2023/09/02 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州一個人口僅約1500位居民、名為溫特沃斯（Wentworth）的郊區小鎮，日前在一夕之間誕生10位百萬富翁，震驚全國。當地媒體指出，這是因為他們透過集資購買樂透（lottery syndicat），幸運中了4051萬7739元澳幣（約新台幣8.17億）的頭獎，因此每人平均贏得405萬1773元澳幣（約新台幣8172萬）。

綜合外媒報導，這群幸運兒購買的是當地一款名為「PowerHit」彩券，中獎號碼包括10、35、27、32、6、14、31。其中一名得獎者，事後受訪時興奮表示，「我（買彩券之前）只看了一眼。我不敢相信，真是太好了！我們只是個小鎮，現在卻有10個百萬富翁，光用想的就覺得很瘋狂」。

首次賣出頭獎彩券的老闆康格雷斯（Rowan Congress），也非常開心表示，「真是太美好了！這對溫特沃斯而言是個好消息」。不過彩券公司呼籲，溫特沃斯居民趕快檢查彩券，因為雖然他們會主動聯繫獲獎者，然而部分得主卻沒有留下相關資訊，可能到現在還不知道這個好消息。

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