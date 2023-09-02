罕見！芬蘭財政部長顧問因妻子是中國人 遭駁回任職令

芬蘭財政部長普拉欽點的財政顧問人選奎坎邁基，因其妻子曾有中國籍身分，任職令慘遭取消。（圖翻攝自Jari Kuikanmäki推特）

2023/09/02 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國因對外各種戰狼言行、間諜滲透等指控，致使國際對中反感情緒高漲。近日芬蘭財政部長普拉（Riikka Purra）欽點的財政顧問人選奎坎邁基（Jari Kuikanmäki），因其妻子曾有中國籍身分，任職令慘遭取消，引發外界討論。

根據《芬蘭廣播公司》（YLE） 報導，芬蘭財政部長普拉日前任命該國媒體人奎坎邁基擔任財政部媒體顧問。按照規定，所有被任命為部長級特別顧問的人選都要接受安全檢查，而芬蘭安全情報局（SUPO）對奎坎邁基進行背景調查時，發現其妻子曾具中國籍，且其妻雙親目前都是中國籍，近年也有往返中國紀錄，因有滲透疑慮，故SUPO駁回奎坎邁基出任財政部媒體顧問的任職令。

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奎坎邁基確定失去這份工作後接受《YLE》訪問時表示，他與妻子2011年於倫敦相識並交往；2013年2人一起搬回芬蘭，妻子目前也取得芬蘭國籍，妻子現在是芬蘭公民，在芬蘭生活了10多年，過去也沒有犯罪紀錄，他不解為何妻子曾具中國籍身分會使他無法擔任普拉部長的顧問。

對此，SUPO表示，背景審查主要是針對那些具有經手國家安全重要設施、處理機密訊息權限的職務，免除任職令的原因是為防止任何危害國家的可能。這起事件在芬蘭相當罕見，過去從未有人在被正式宣布任職為部長特別助理或顧問前，因自身背景因素遭駁回任職機會。

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