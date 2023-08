高速公路轎車副駕有貴「重」乘客！ 警到場見體型嚇壞

2023/08/31 23:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名男子近日開車上高速公路,副駕卻坐著一頭巨牛,由於牛隻體型龐大,甚至還用柵欄固定在車門上,警方到場攔停後也不敢置信眼前景象,直言「以為只是小牛。」

據《紐約郵報》報導,美國內布拉斯加州諾福克(Norfolk)警局在當地時間30日接獲通報,一輛福特自小客車駕駛把半個車身的車頂切割改裝後,將一頭巨大的牛放在副駕後上路,當地警方獲報後,趕到現場將他攔下,了解這個特殊的「交通違規」事件。

請繼續往下閱讀...

警方表示,這名駕駛梅爾(Lee Meyer)來自內布拉斯加州的尼利(Neligh),副駕駛座的牛是瓦圖西長角牛(Ankole-Watusi),被取名為霍迪·杜迪(Howdy Doody),員警最後只寫了一封警告信,要求梅爾把牛載離這個城市,後續梅爾與牛都平安到家,沒有造成任何人受傷。

警長查德(Chad Reiman)表示,「起初以為是一頭小牛,或某種可以裝進車裡的小東西。」到場才發現車上載著一頭巨牛。

對此網友表示,「放過他吧!牛也沒有傷害任何人」、「梅爾和這頭牛已經當朋友數年了,他們每年都會出席牛仔競技遊行」、「我就是其中一位目睹該車的駕駛,我起初看到牛時想說沒可能是真的,直到牛望向我,我差點尿褲子。」

Nebraska police pull over man with a Watusi bull riding in the passenger’s seat https://t.co/UpzcijbjVN pic.twitter.com/PdQPSt6Kkj