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高速公路轎車副駕有貴「重」乘客！ 警到場見體型嚇壞

男子開車上高速公路，副駕坐著一頭巨牛。（翻攝自推特）

男子開車上高速公路，副駕坐著一頭巨牛。（翻攝自推特）

2023/08/31 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子近日開車上高速公路，副駕卻坐著一頭巨牛，由於牛隻體型龐大，甚至還用柵欄固定在車門上，警方到場攔停後也不敢置信眼前景象，直言「以為只是小牛。」

《紐約郵報》報導，美國內布拉斯加州諾福克（Norfolk）警局在當地時間30日接獲通報，一輛福特自小客車駕駛把半個車身的車頂切割改裝後，將一頭巨大的牛放在副駕後上路，當地警方獲報後，趕到現場將他攔下，了解這個特殊的「交通違規」事件。

警方表示，這名駕駛梅爾（Lee Meyer）來自內布拉斯加州的尼利（Neligh），副駕駛座的牛是瓦圖西長角牛（Ankole-Watusi），被取名為霍迪·杜迪（Howdy Doody），員警最後只寫了一封警告信，要求梅爾把牛載離這個城市，後續梅爾與牛都平安到家，沒有造成任何人受傷。

警長查德（Chad Reiman）表示，「起初以為是一頭小牛，或某種可以裝進車裡的小東西。」到場才發現車上載著一頭巨牛。

對此網友表示，「放過他吧！牛也沒有傷害任何人」、「梅爾和這頭牛已經當朋友數年了，他們每年都會出席牛仔競技遊行」、「我就是其中一位目睹該車的駕駛，我起初看到牛時想說沒可能是真的，直到牛望向我，我差點尿褲子。」

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