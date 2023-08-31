孔子學院「借屍還魂」！報告揭露：持續滲透美國

中國輸出影響力的孔子學院儘管遭到抵制，卻仍透過借殼上市或更換名目等手段，持續在美國發揮影響力。（路透資料照）

2023/08/31 05:51

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國前總統川普任內嚴審「孔子學院」在美運作，引發後續關閉潮，但陸續有報告和專家揭露，孔子學院仍透過借殼上市或更換名目等手段，持續在美發揮影響力；一方面對美國學子塑造中共統治下的美好形象，另一方面則藉由滲透美國校園運作，從事經濟與軍事領域的間諜活動。

「美國之音」報導，過去4年來，美國多所大學受到聯邦調查局（FBI）、國務院、國會和各州立法限制，切斷與孔子學院合作，使得一度在美達到118所規模的學院，有104所停止運作。然而，美國政治保守派非營利組織「全國學者聯合會」去年6月發布的「後孔子學院︰中國對美國高等教育界的持續影響力」報告指出，截至當時有28家機構取代孔子學院，12家正以類似組織取代；58家持續和孔子學院保持聯繫，還有至少5家轉移到新合作機構。

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報告揭露，許多關閉孔子學院的機構在與新的中國大學建立關係後，仍維持與孔子學院高度類似的合作模式，資金也來自先前資助學院的中國政府機構。報告總結，美國大學樂意在關閉孔子學院後重新辦理類似課程，多間孔子小學在對應的學院關閉後得以續存；孔子學院教職人員在同一所大學的新專案任職，部分關閉的學院仍留在原校，還有多所學校在學院關閉後被中國政府要求退款，金額有時達100萬美元（約台幣3200萬元）。

美國非營利組織「家長捍衛教育」今年7月發布的「小紅教室︰中國對美國中小學教育的滲透」報告指出，自2009年以來，中國透過資助、締結姊妹校等方式，與全美34州共143所中小學建立關係，其中至少有7所學校仍持續合作，資助金額從上千到上百萬美元不等。報告警告，雖然美國未參與「一帶一路」倡議，但中國仍藉由孔子學院和相關課程，達到增進國際影響力的目的。

全國學者聯合會高級研究員歐克斯內瓦德本月17日在華府智庫「哈德遜研究所」舉辦的研討會中談到，即使受到美國政府和民間廣泛抵制，中國仍有其他手段滲透美國校園，監控中國留學生，並採取更專業的戰略性措施滲透關鍵領域。例如，最近關閉孔子學院的阿爾弗雷德大學（Alfred University），已獲得協助美國政府研發超音速飛彈的數百萬美元合約，參與工程陶瓷項目的人員也和孔子學院保有密切聯繫。

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