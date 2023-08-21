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中國宣布抓到美CIA間諜 稱幹部赴日留學被策反

中國國家安全部指出，一名中國國家部委幹部被美國CIA策反，向美方提供情報，目前已破獲此案並偵辦中。（美聯社）

中國國家安全部指出，一名中國國家部委幹部被美國CIA策反，向美方提供情報，目前已破獲此案並偵辦中。（美聯社）

2023/08/21 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國關係緊張，中國更在今年7月1日正式施行新訂《反間諜法》，中國國安部指出，近日破獲一起涉及美國中央情報局（CIA）的間諜案，涉案人士是一名「國家部委」幹部。

綜合中媒報導，中國國家安全部指出，39歲郝姓涉案人為某國家部委幹部，在日本留學期間曾因辦理赴美簽證事務，結識美國駐日使館官員「泰德」，對方透過請吃飯、送禮等方式逐步深交，還請郝姓幹部協助「寫論文」，承諾會支付稿費，郝姓幹部也答應其要求。

在泰德駐日任期結束之前，泰德將同事「李軍」介紹給郝姓幹部，雙方也繼續保持合作關係。而在郝姓幹部留學期滿前，李軍表示自己為美國CIA東京分部人員，欲對郝姓幹部實行策反，要求郝姓幹部返回中國後進入合新單位工作，郝姓幹部同意此事，並與美方簽署協議，接受美國培訓。

郝姓幹部回國後進入中國某「國家部委」工作，並在中國境內與CIA人員多次秘密接觸，包括提供情報以及收取間諜活動費用。中國國家安全機關經調查後發現郝姓幹部的間諜活動，依法對其審查，目前該案件仍在偵辦中。

除了郝姓幹部以外，中國國家安全部8月11日聲稱逮捕中國某軍工集團一名曾姓職員，指他在公派至義大利留學進修期間，受美國駐義大利大使館的CIA探員以金錢誘惑，返國後向CIA提供「核心秘密情報」。

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