胡錦濤將死？被習近平鬥掉 鄧聿文爆美國媒體將為他寫訃告

知名中國時政評論員鄧聿文近日爆料稱，有美媒準備要給胡錦濤寫訃告，掀起熱烈討論。（本報合成）

2023/08/30 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕前中國國家主席胡錦濤去年10月中共二十大期間，因不明原因遭架離會場的畫面，引發國際高度關注，之後胡再露面是去年12月，參加已故前領導人江澤民的告別式，那次也是他最後一次公開露面，此後其生死行蹤便成謎。不過知名中國時政評論員鄧聿文近日爆料稱，有美媒準備要給胡錦濤寫訃告，掀起熱烈討論。

中國共產黨內部政爭一直是外界熱議話題，去年10月22日中共二十大閉幕會上，原先坐在現在國家主席習近平旁邊的胡錦濤，突然被架離出場，畫面曝光引發國際輿論關注。雖然中官媒宣稱胡錦濤是因身體不適離場，但外界普遍認為這是習近平為剷除異己，團滅以胡錦濤為首的中共「團派」（共青團派）象徵。

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自那之後，胡錦濤便鮮少露面，最後一次現身是去年江澤民逝世，胡錦濤赴解放軍總醫院（三○一醫院）告別室為江澤民送別，此後胡錦濤未再公開露面，已高齡80歲的他，生死行蹤成謎，甚至出現胡錦濤過世的傳聞。

時常投書外國媒體評論中國時政的鄧聿文，本月29日在X（前身推特）發文爆料稱，「看來胡錦濤是真不行了，某美國主流媒體要準備給胡寫訃告，今天問我如何評價他」。不僅如此，據悉近期中國也有部分網友宣稱，最近中國各社群都開始對平台頁面進行整治，並準備將頁面改以黑白方式呈現，似乎有大事發生。

網友紛紛在鄧聿文的推文底下留言，「這料爆的猛」、「真的假的？還是又『被不行』了」、「胡錦濤前幾月還現身了，走路說話都沒問題，這麼快就不行了？」、「胡錦濤死了不是件什麼重要之事，只有習近平死了才算上世界大事」、「架出去後接著就是滅了」。

胡錦濤去年在中共二十大閉幕會上被架離出場，引發國際熱議。（法新社）

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