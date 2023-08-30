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紐約127年老水管爆裂！水淹地鐵造成交通停擺

紐約時代廣場附近一支上百年的水管破裂，大水有如瀑布般湧入地鐵。（美聯社）

紐約時代廣場附近一支上百年的水管破裂，大水有如瀑布般湧入地鐵。（美聯社）

2023/08/30 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約時代廣場周二凌晨一條有百年歷史的水管破裂，導致時報廣場及地鐵湧入大量的水，造成地鐵交通癱瘓，也讓當地民眾與捷運工作人員傻眼，直到中午才恢復正常。

據《紐約郵報 》報導 ，昨（29）日紐約時代廣場位於曼哈頓第七大道和第40街口的一條寬約半公尺的主水管於凌晨3點突然破裂爆水，造成地面上的時報廣場及周邊地鐵站和街道大淹水，列車軌道也因此淹成一條小河，讓當地民眾與捷運工作人員傻眼，事發後市府維修單位花了約1小時，終於找到水管破裂的確切位置，趕緊挖開地面對水管進行修復作業。

紐約大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority；MTA）表示「時代廣場的總水管破裂，約180萬加侖的水湧入地鐵，導致1/2/3號線嚴重中斷。我們的工作人員迅速採取行動，從系統中抽水並檢查基礎設施，以便我們能夠盡快安全地恢復服務。我們非常感謝我們的團隊的快速反應，並且感謝乘客們在早上艱難的通勤期間的耐心等待。1、2、3列車已恢復正常停靠，我們預計列車將在晚上高峰前恢復正常運行」。

而《紐約時報》指出，該條破裂的管線已有127年歷史，通常紐約地鐵管線平均壽命66年，直到出現斷裂或爆裂時才會更換，也突顯出這樣的老舊管線必須要定期更換，才不會因此造成交通影響。

紐約時代廣場附近一支上百年的水管破裂，大水沖破路面漫流在鬧區的街道上。（美聯社）

紐約時代廣場附近一支上百年的水管破裂，大水沖破路面漫流在鬧區的街道上。（美聯社）

紐約時代廣場附近的水管破裂，造成水從地面流進地鐵站。（美聯社）

紐約時代廣場附近的水管破裂，造成水從地面流進地鐵站。（美聯社）

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