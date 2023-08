紐約127年老水管爆裂！水淹地鐵造成交通停擺

2023/08/30 19:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約時代廣場周二凌晨一條有百年歷史的水管破裂,導致時報廣場及地鐵湧入大量的水,造成地鐵交通癱瘓,也讓當地民眾與捷運工作人員傻眼,直到中午才恢復正常。

據《紐約郵報 》報導 ,昨(29)日紐約時代廣場位於曼哈頓第七大道和第40街口的一條寬約半公尺的主水管於凌晨3點突然破裂爆水,造成地面上的時報廣場及周邊地鐵站和街道大淹水,列車軌道也因此淹成一條小河,讓當地民眾與捷運工作人員傻眼,事發後市府維修單位花了約1小時,終於找到水管破裂的確切位置,趕緊挖開地面對水管進行修復作業。

紐約大都會運輸局(Metropolitan Transportation Authority;MTA)表示「時代廣場的總水管破裂,約180萬加侖的水湧入地鐵,導致1/2/3號線嚴重中斷。我們的工作人員迅速採取行動,從系統中抽水並檢查基礎設施,以便我們能夠盡快安全地恢復服務。我們非常感謝我們的團隊的快速反應,並且感謝乘客們在早上艱難的通勤期間的耐心等待。1、2、3列車已恢復正常停靠,我們預計列車將在晚上高峰前恢復正常運行」。

而《紐約時報》指出,該條破裂的管線已有127年歷史,通常紐約地鐵管線平均壽命66年,直到出現斷裂或爆裂時才會更換,也突顯出這樣的老舊管線必須要定期更換,才不會因此造成交通影響。

Just before 3 AM, a water main break in Times Square sent approximately 1.8 million gallons of water rushing into the subway, causing major disruptions on the 1/2/3 lines.



Our crews quickly sprang into action, pumping water out of the system & inspecting infrastructure so we… pic.twitter.com/B2KNvHDnH5