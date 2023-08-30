普里格津秘密下葬、普廷未出席 白宮：大家都知道發生什麼

普里格津29日在聖彼得堡低調下葬，不過普廷並沒有出席葬禮。（歐新社）

2023/08/30 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕瓦格納傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日因空難死亡後，29日在故鄉聖彼得堡低調下葬，同為聖彼得堡出生的俄羅斯總統普廷並沒有出席葬禮。美國白宮對此則是發出強硬聲明，強調「大家都知道發生了什麼事」。

綜合外媒報導，瓦格納集團媒體部門29日在Telegram表示，普里格津已經安葬於聖彼得堡的波羅霍夫斯科耶公墓（Porokhovskoye cemetery），並在不公開的情況下，舉辦一場私人告別式。瓦格納集團表示，普里格津葬禮不公開，若有想要悼念普里格津的人，未來可到波羅霍夫斯科耶公墓。

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俄羅斯獨立新聞網站「Agentstvo」引述墓園工作人員說法，表示只有20到30名親朋好友參加普里格津葬禮，儀式前後只進行了40分鐘。普里格津的墳墓放滿鮮花，旁邊豎立著一個木製十字架，以及1面俄羅斯紅藍白三色旗、1面黑色瓦格納旗幟，公墓外則有俄羅斯聯邦國家近衛軍人員站崗，禁止閒雜人等進入公墓。

美國白宮新聞秘書發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在一份聲明中直言：「我們都知道克里姆林宮有殺害對手的部份有著長遠歷史，這裡發生了什麼事，大家都很清楚。」

普里格津已在聖彼得堡一處公墓中下葬。（法新社）

公墓外有俄羅斯聯邦國家近衛軍人員站崗，禁止閒雜人等進入公墓。（法新社）

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