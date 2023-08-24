繼秦剛之後 中國衛健委主任馬曉偉也被「失蹤」

繼中共20屆中央委員秦剛之後，近日又有1名中央委員可能出事，近日網路流傳中共中央委員、中國國家衛健委主任馬曉偉被從北京協和醫院高幹病房帶走的消息。（擷取自中國衛健委官網）

2023/08/24 10:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼中共20屆中央委員、前外交部長秦剛之後，近日又有1名中央委員可能出事。近日網路流傳中共中央委員、中國國家衛健委主任馬曉偉被從北京協和醫院高幹病房帶走的消息。作為中國國家主席習近平3年動態清零政策的執行者，馬曉偉從今年3月以後就沒有露面，外界認為，最近習近平對醫療體系實施強力反腐，大火已經延燒到了他。

綜合《新唐人電視台》和《大紀元時報》等媒體報導，北京資深媒體人高瑜8月22日在社群媒體X（推特前身）轉發貼文指出：「國家衛生系統老大馬曉偉17日被從北京協和醫院高幹病房被帶走。」X帳號「華語財經」8月22日也發文說：「裝病也不行了？國家衛健委主任馬曉偉，於8月17日被從北京協和醫院高幹病房被帶走。」

請繼續往下閱讀...

中國衛健委官網顯示，馬曉偉最近一次公開活動是在3月10日下午出席國務院全國新冠肺炎疫情防控視頻會商會議，以國務院聯防聯控機制綜合組組長身份講話。

在中國3月12日舉行的兩會（全國政協會議和全國人大會議）期間，官方宣布馬曉偉連任中國國家衛健委主任，卻獲得21張反對票，8張棄權票，在國務院各部門負責人中得票率最低。

中國國務院總理李強3月17日主持舉行新一屆國務院第一次全體會議。香港《明報》3月21日報導，中國國家衛健委副主任李斌代表馬曉偉出席會議。馬曉偉盛傳病重，近期已經缺席多個重要場合，但具體所患何病，不得而知。

公開資料顯示，馬曉偉生於1959年12月，山西五台人，2001年10月任中共衛生部副部長，2013年4月任國家衛生和計劃生育委員會副主任，2015年5月任中國紅十字會副會長，2015年12月任第二十五屆中華醫學會會長。2018年3月19日，他被任命衛健委主任。2023年3月連任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法