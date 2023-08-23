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習近平專程赴南非突缺席金磚論壇 多名專家：不對勁！

中國國家主席習近平（左）週二與南非總統拉馬福薩會面。（美聯社）

中國國家主席習近平（左）週二與南非總統拉馬福薩會面。（美聯社）

2023/08/23 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕「金磚五國」（BRICS）22日至27日在南非約翰尼斯堡舉行年度峰會，中國國家主席習近平21日啟程，週二（22日）卻意外地缺席金磚國家領導人共同參加的論壇，改由商務部長王文濤代表發言，對此中國官方沒有解釋原因，引起外界臆測，多名中國問題專家認為不尋常。

根據中共官媒「新華社」報導，習近平於本週一晚上抵達南非，週二會見該國總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa），拉馬福薩向習授予南非勳章，並且共同簽署包括一帶一路等多項雙邊合作文件。

《美國之音》報導，習近平原定週二也出席金磚峰會的工商論壇發表談話，卻意外沒現身，而是由中國商務部長王文濤代替宣讀發言。習近平透過王文濤，不點名地批評美國總統拜登，將世界分為民主與威權兩陣營。

報導提到，針對習近平缺席論壇，中國官方尚未有任何解釋，中國官媒在報導時也沒有提及王文濤代替習講話。中國外交部發言人華春瑩在社群媒體貼出會場的照片中，沒有習近平的身影，但發文卻稱「習近平主席在2023年金磚工商論壇閉幕儀式上發表了講話」。

對此，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然認為「這非常奇怪」，華春瑩說習近平發表了講話，但習卻缺席會議，且照片是從很後面拍的，也沒有習近平在裡面。

美國德國馬歇爾基金會印太項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）也說「習近平沒能出現在金磚工商論壇，是否有什麼不對勁？」美國國家亞洲研究局高級研究員娜德基·羅蘭（Nadège Rolland）也表示「新熱搜話題#習近平在哪裡」。中國問題專家利明璋（Bill Bishop）也說「看起來不對勁」。非營利機構太平洋協會成員喬·莫斯切拉（Joe Moschella）則開玩笑說「和秦剛的男生之旅」。

《南華早報》也引述墨西哥前駐中大使瓜哈多（Jorge Guajardo）的發文，稱習近平突然缺席，特別是在多邊論壇上中國很少缺席，這確實具有新聞價值，如果屬實，那肯定有什麼不對勁的地方。

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