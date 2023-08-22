自導自演劫囚！柬埔寨台籍毒梟被判52年逃獄 被抓到了

5名蒙面歹徒17日在柬埔寨暹粒市一間醫院劫走台籍陳姓囚犯（紅圈處）。（圖翻攝自推特）

2023/08/22 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨上週驚傳蒙面歹徒劫囚事件，被劫囚者為台灣籍陳姓男子，消息曝光後引發台柬兩國社會關注。柬國警方週二（22日）指出，陳男已在首都金邊落網。

根據《柬中時報》報導，現年45歲的台籍陳姓男子，2009年2月因涉及重大毒品案遭柬埔寨警方逮捕，被重判26年徒刑；之後陳男被發現在獄中指揮小弟販賣和運送毒品，再被加判26年，前後加起來共要服刑52年，移送至暹粒市（Siem Reap）監獄服刑。

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陳男最近頻向獄方抱怨牙痛，之前已獲准保外就醫一次，但他宣稱未有好轉，獄方批准他上週四（17日）回診。不料17日當天，陳男在醫院候診時，突然有5名蒙面歹徒持槍闖進診間，將等候在診間外的獄警雙手反綁，挾持陳男離開現場。後續警方研判這起劫囚事件是陳男自導自演，可能是害怕在監獄裡被關到死，才會策劃逃獄。

事件發生後，柬國警方在金邊先後逮捕7名可疑涉案人員，共6男1女，6男為柬裔美國籍，1名女子則是美籍華人，都持有美國護照。調查發現，這些人來自美加州洛杉磯、長灘，警方懷疑他們在美國是黑幫份子，2個月以前就開始策劃劫囚，約半個月前抵達柬國。另據可靠線報，這起劫囚行動幕後主使者就是陳男，當天在醫院外有至少6名西班牙籍男女負責接應。

22日，柬埔寨國家警察總署說，陳男已於22日下午在金邊白粒分區落網，警方23日將召開記者會，公布案件詳情。

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