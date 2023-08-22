為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

自導自演劫囚！柬埔寨台籍毒梟被判52年逃獄 被抓到了

5名蒙面歹徒17日在柬埔寨暹粒市一間醫院劫走台籍陳姓囚犯（紅圈處）。（圖翻攝自推特）

5名蒙面歹徒17日在柬埔寨暹粒市一間醫院劫走台籍陳姓囚犯（紅圈處）。（圖翻攝自推特）

2023/08/22 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨上週驚傳蒙面歹徒劫囚事件，被劫囚者為台灣籍陳姓男子，消息曝光後引發台柬兩國社會關注。柬國警方週二（22日）指出，陳男已在首都金邊落網。

根據《柬中時報》報導，現年45歲的台籍陳姓男子，2009年2月因涉及重大毒品案遭柬埔寨警方逮捕，被重判26年徒刑；之後陳男被發現在獄中指揮小弟販賣和運送毒品，再被加判26年，前後加起來共要服刑52年，移送至暹粒市（Siem Reap）監獄服刑。

陳男最近頻向獄方抱怨牙痛，之前已獲准保外就醫一次，但他宣稱未有好轉，獄方批准他上週四（17日）回診。不料17日當天，陳男在醫院候診時，突然有5名蒙面歹徒持槍闖進診間，將等候在診間外的獄警雙手反綁，挾持陳男離開現場。後續警方研判這起劫囚事件是陳男自導自演，可能是害怕在監獄裡被關到死，才會策劃逃獄。

事件發生後，柬國警方在金邊先後逮捕7名可疑涉案人員，共6男1女，6男為柬裔美國籍，1名女子則是美籍華人，都持有美國護照。調查發現，這些人來自美加州洛杉磯、長灘，警方懷疑他們在美國是黑幫份子，2個月以前就開始策劃劫囚，約半個月前抵達柬國。另據可靠線報，這起劫囚行動幕後主使者就是陳男，當天在醫院外有至少6名西班牙籍男女負責接應。

22日，柬埔寨國家警察總署說，陳男已於22日下午在金邊白粒分區落網，警方23日將召開記者會，公布案件詳情。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柬埔寨台籍囚犯被劫走 疑因遭判52年「怕關到死」策劃逃獄
2023/08/18 17:29

柬埔寨台籍囚犯被劫走 疑因遭判52年「怕關到死」策劃逃獄
「八八會館」負責人郭哲敏今下午自泰國押返 將解送新北地檢署
2023/08/10 12:03

「八八會館」負責人郭哲敏今下午自泰國押返 將解送新北地檢署

小港擁溼地公園 低公設比電梯華廈夯
供應鏈移轉挹注 上半年對泰國、印度出口創新高
2023/07/20 10:00

供應鏈移轉挹注 上半年對泰國、印度出口創新高
美國需求疲軟 東南亞服裝、鞋業被打趴
2023/06/23 07:18

美國需求疲軟 東南亞服裝、鞋業被打趴

山道猴子爆紅！網友讚嘆白皙皮膚
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播