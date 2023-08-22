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富豪高調辦訂婚宴卻自爆被戴綠帽 當眾狠酸未婚妻

富豪高調辦訂婚宴自爆被戴綠帽，酸未婚妻淫亂多人。（翻攝自推特）

富豪高調辦訂婚宴自爆被戴綠帽，酸未婚妻淫亂多人。（翻攝自推特）

2023/08/22 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名富豪銀行家，近日在自家豪宅舉辦訂婚宴，卻在活動進行到一半時，當著未婚妻的面，公開未婚妻與小王出軌事蹟，最後更宣布取消婚禮，讓訂婚宴直接變成「分手擂台」。

《每日郵報》報導，義大利一名64歲富豪銀行家賽格瑞（Massimo Segre），近日在杜林（Turin）的自家豪宅舉辦盛大訂婚宴，當現場賓客都在開心的享用美食聊天時，賽格瑞上台當眾公開47歲新娘席曼笛（Cristina Seymandi）與小王出軌的精彩故事，並說道「今天，我要送新娘一份禮物，那就是還給她自由」，最後更直接宣布取消婚禮，讓訂婚宴現場直接變成「分手擂台」。

影片中賽格瑞拿著麥克風開始爆料，稱未婚妻席曼笛在跟他交往期間，早就和自己的律師好友有曖昧，更酸席曼笛「照顧小王比照顧我還要多」，並表示席曼笛在跟這名律師交往之前，也曾和一名實業家上過床，最後更直接宣布取消婚禮，讓在場的嘉賓與席曼笛非常錯愕。

影片一出引起網友熱議，事後席曼笛透過顧問向媒體表示，強調賽格瑞的發言嚴重影響到她的聲譽，不排除採取法律行動，另外席曼笛本人也透過媒體喊冤，並大罵賽格瑞「已經瘋了」。席曼笛還說，賽格瑞指控她私吞70萬歐元（約新台幣2445萬元）款項，但席曼笛強調這是賽格瑞同意的「分手費」。

《影片連結》

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