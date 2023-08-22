血液噴乾！10歲女童中國醫院做微創卻變開胸手術 家長怒喊討公道

去年底10歲女童做微創手術竟變成開胸手術，至今女童仍躺在兒科重症監護室病房，靠呼吸器維持生命。（圖擷取自微博）

2023/08/22 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建一名10歲女孩去年底患上肺炎，在醫生推薦下由全中國數一數二的微創專家執刀，沒想到手術過程割到血管，流掉約1800毫升的血液，直接從微創手術變成開胸手術，家長完全不知情，而女童至今還躺在重症病房，家長還須承擔龐大的醫藥費，女童母親希望能為女兒討回公道。

綜合媒體報導，中國福建一名10歲女孩在2022年底患上肺炎，女孩的母親表示，「去醫院拍片子發現肺部囊腫，我問了廈大附一院兒外科醫生，說得做微創手術。我在簽手術同意書時，讓我簽字的醫生還說，找李醫生是找對了醫生，沒什麼大問題。」

請繼續往下閱讀...

在醫生的推薦下，她們決定在廈大附一院為女兒做微創手術，母親聽說李醫生是他們醫院外聘的教授，「他就每月一兩天在這家醫院，說李醫生是全國數一數二的微創專家，讓我們等他來做這個手術。」

今年3月，女童被推進手術室，由李醫生主刀，但手術進行了一個半小時到2個小時就割到血管。醫生用止血鉗去鉗血管，說血管是脆的，結果傷口變得更大，血噴出來，場面無法控制，打電話叫胸外科的醫生來輔助做開胸。

但母親表示，從微創轉開胸手術這個過程，家屬是完全是不知情的，「沒有醫生出來告訴我們，也沒有讓我們簽署轉開胸手術同意書。到下午4點多手術結束，有一個醫生才出來跟我說孩子手術中有出血，有割到血管，都不敢說大出血，說可能要送去兒科重症監護室觀察一兩天，就這樣輕描淡寫地就過去了。」

母親認為醫院向家屬隱瞞手術當中出現的狀況，「當時我們家屬也沒意識到這麼嚴重嘛，還以為就是簡單的出血，其實根本就不是。當天晚上在兒科重症監護室搶救，醫生都不敢告訴我們，直到兩三天後交待病情時，醫生才說，其實那天送來在裡面搶救了一整夜，止血鉗碰到了血管，這個手術紀錄裡面有記錄。」

媽媽指出，當天的手術紀錄上寫的是出血量大約1800毫升，對一個10歲的孩子，相當於全身的血都流乾了，李醫生還說，「你們可以隨便去做鑑定，我做的任何手術經得起任何鑑定。」但在廈大附一院當天的紀錄顯示，女童當晚神志不清，每分鐘呼吸20下，診斷為右肺下葉腫物切除術後，缺血缺氧性腦病休克，心功能不全，予以重症護理。

至今10歲女兒仍躺在兒科重症監護室病房裡，沒有自主呼吸，生命完全靠呼吸機維持，母親更表示，「醫生說只要呼吸機管子一拔，人肯定三五分鐘就沒了。」

且截至目前，鉅額醫藥費讓女童的家庭難以承受，「從我女兒住進兒童加護病房到現在已經5個多月，目前花了快70萬了（約新台幣306萬元）。我們剛開始去找，醫院說他們承擔40%，說醫藥費他們來報，中間我們去其他部門反映後，醫院醫務科的工作人員說他們沒說過這個話，說就算賠50%，我們家屬也要承擔另一半。」

母親表示，「我們向信訪局反映後，信訪局給了我們一份受理通知書，說60天內給書面的回覆。」更坦言，「我們希望給女兒討回公道，盡快解決這件事。小孩子在醫院已經拖到變形了，因為顱內壓很高，直接額頭上鼓起一個包，都破裂了，現在傷口是完全合不上的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法