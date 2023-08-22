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聯合國研究：AI更可能增加工作機會 而非取代人類

聯合國研究報告顯示，AI未來更可能增加市場的工作機會，而非摧毀人類的就業前景。（路透檔案照）

聯合國研究報告顯示，AI未來更可能增加市場的工作機會，而非摧毀人類的就業前景。（路透檔案照）

2023/08/22 16:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在人們擔心人工智慧（AI）可能取代人類之際，聯合國（UN）21日公布的一項研究顯示，AI更可能為市場增加工作機會，而非摧毀人類工作機會。

《法新社》報導，聯合國轄下國際勞工組織（ILO）的研究表明，在分析ILO平台和其他平台對工作數量和品質的潛在影響後，發現大多數工作和行業僅局部受AI自動化影響，大部分工作「更有可能被最新一波生成式人工智慧（generative AI，如ChatGPT）所補充而非取代，因此，AI技術的最大影響可能不是摧毀工作崗位，而是促使工作品質發生潛在變化，尤其是工作強度和自主性」。

與此同時，研究發現，文書工作受AI自動化技術影響最深，近4分之1的工作內容為高度受影響，另超過一半的工作將被中度影響。由於從事文書工作的多為女性，因此女性受影響的就業比例程度較男性多出2倍。

值得注意的是，由於高收入國家文書和輔助性專業工作佔比高，因此將有5.5％的工作職位受自動化影響，反觀低收入國家僅0.4％的就業人數受到影響。至於管理崗位和技術崗位，只會有一小部份工作會被高度影響，另有約4分之1的相關崗位被中度影響。

ILO認為，研究結果表明，「只要採取正確的政策，新一波的技術轉型可為開發中國家帶來重要利益」。

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