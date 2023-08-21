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茂宜島野火「無名屍」難辨認 911事件團隊緊急進駐

美國夏威夷州茂宜島野火導致重大災害，聯邦災難安殮作業小組緊急展開部署。（法新社資料照）

美國夏威夷州茂宜島野火導致重大災害，聯邦災難安殮作業小組緊急展開部署。（法新社資料照）

2023/08/21 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州茂宜島（Maui，又稱毛伊島）野火導致重大災情，茂宜郡驗屍官辦公室旁的臨時太平間內，由病理學家、牙醫、X光技術人員、指紋專家組成的團隊，正加緊辨認遺體身分，平均每日工作時間達12小時。

據《路透》報導，他們是美國聯邦災難安殮作業小組（Disaster Mortuary Operational Response Team，DMORT）成員，當各地發生大規模死亡事件，且地方當局無力應對時，該小組便會展開緊急部署。

儘管DMORT的經驗豐富，本次任務卻不輕鬆。原因是罹難人數未知，失蹤名單仍有數百人；且大部分情況下，遺體已被大火破壞殆盡，只留下難以辨認的殘骸。

辨認遺體身分的工作至關重要，因為罹難者家屬迫切希望得知親人的命運。遭野火重創的拉海納鎮（Lahaina Town）死亡人數已破百人，但官方確認的死者身分僅占少數。

茂宜島DMORT指揮官、西雅圖退休法醫塞巴斯提安（Frank Sebastian）表示：「確認死者身分對無數家庭而言至關重要，這是我們的使命。」

美國共有10個DMORT分部，由600多名成員組成，針對各種災難採取行動，包括飛機失事、颶風和大規模襲擊，包括2001年的911事件。

DMORT資深成員、病理學家萍納（Kathryn Pinneri）表示：「我每天都在處理多數人不理解或無法面對的事情。」

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