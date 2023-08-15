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美國黑人音樂教父逝世享耆壽92歲 柯林頓、歐巴馬均哀悼致意

被譽為美國「黑人音樂教父」的克拉倫斯艾旺特（見圖），其家人發表聲明表示，克拉倫斯艾旺特已於近日在家中逝世，享耆壽92歲。（法新社）

被譽為美國「黑人音樂教父」的克拉倫斯艾旺特（見圖），其家人發表聲明表示，克拉倫斯艾旺特已於近日在家中逝世，享耆壽92歲。（法新社）

2023/08/15 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為美國「黑人音樂教父」的克拉倫斯艾旺特（Clarence Avant），其家人發表聲明表示，克拉倫斯艾旺特已於近日在家中逝世，享耆壽92歲。

據外媒報導，克拉倫斯艾旺特的女兒妮可艾旺特（Nicole Avant）、女婿薩蘭多斯（Ted Sarandos）及兒子亞力克斯艾旺特（Alex Avant）週一在聲明中指出，克拉倫斯艾旺特於週日在洛杉磯的家中「安詳離世」，並讚頌克拉倫斯因為其革命性的商業領導力，在音樂、娛樂、政治及體育界被暱稱為「黑人音樂教父」。

美國前總統歐巴馬及其太太也聯合發出聲明，表示克拉倫斯艾旺特是他們最喜歡的人之一，並表示將永遠感激克拉倫斯的友誼和明智的建議。美國前總統柯林頓（Bill Clinton）及其太太希拉蕊也發聲明表達哀悼，並感念克拉倫斯的同情心、指導和慷慨，表示在與克拉倫斯相處過後，不可能不更加積極並想要以他為榜樣。

出生於1931年的克拉倫斯艾旺特，來自北卡羅來納州一個小鎮，曾受到美國知名爵士樂手路易阿姆斯壯（Louis Armstrong）的長年經紀人喬葛拉瑟（Joe Glaser）所指導，後來成為音樂界及其他領域最受尊敬的人物之一，而且是一位民權倡議者和導師，被視為音樂界最具影響力人物之一。

克拉倫斯艾旺特（圖左）曾為柯林頓（圖中白髮男子）的總統競選籌集超過100萬美元。（路透）

克拉倫斯艾旺特（圖左）曾為柯林頓（圖中白髮男子）的總統競選籌集超過100萬美元。（路透）

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