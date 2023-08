美國黑人音樂教父逝世享耆壽92歲 柯林頓、歐巴馬均哀悼致意

2023/08/15 08:10

〔即時新聞/綜合報導〕被譽為美國「黑人音樂教父」的克拉倫斯艾旺特(Clarence Avant),其家人發表聲明表示,克拉倫斯艾旺特已於近日在家中逝世,享耆壽92歲。

據外媒報導,克拉倫斯艾旺特的女兒妮可艾旺特(Nicole Avant)、女婿薩蘭多斯(Ted Sarandos)及兒子亞力克斯艾旺特(Alex Avant)週一在聲明中指出,克拉倫斯艾旺特於週日在洛杉磯的家中「安詳離世」,並讚頌克拉倫斯因為其革命性的商業領導力,在音樂、娛樂、政治及體育界被暱稱為「黑人音樂教父」。

美國前總統歐巴馬及其太太也聯合發出聲明,表示克拉倫斯艾旺特是他們最喜歡的人之一,並表示將永遠感激克拉倫斯的友誼和明智的建議。美國前總統柯林頓(Bill Clinton)及其太太希拉蕊也發聲明表達哀悼,並感念克拉倫斯的同情心、指導和慷慨,表示在與克拉倫斯相處過後,不可能不更加積極並想要以他為榜樣。

出生於1931年的克拉倫斯艾旺特,來自北卡羅來納州一個小鎮,曾受到美國知名爵士樂手路易阿姆斯壯(Louis Armstrong)的長年經紀人喬葛拉瑟(Joe Glaser)所指導,後來成為音樂界及其他領域最受尊敬的人物之一,而且是一位民權倡議者和導師,被視為音樂界最具影響力人物之一。

It was impossible to spend time with Clarence Avant and not come away feeling more positive and wanting to follow his example. Hillary and I just loved him. Our full statement on his passing: pic.twitter.com/qvNx5ncGtk