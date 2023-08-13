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厄瓜多總統候選人遇刺 倒數1週36歲美女副手接替續戰

厄瓜多政黨「運動建造」的總統候選人維拉維森修（右）日前遭槍擊身亡，「運動建造」12日宣布，原副總統候選人龔薩雷茲（左）將接替出戰20日的總統大選。（圖片擷取自運動建造推特）

厄瓜多政黨「運動建造」的總統候選人維拉維森修（右）日前遭槍擊身亡，「運動建造」12日宣布，原副總統候選人龔薩雷茲（左）將接替出戰20日的總統大選。（圖片擷取自運動建造推特）

2023/08/13 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日遇刺身亡。其所屬政黨12日宣布，維拉維森修的搭檔、原副總統候選人將緊急替補上陣，出戰迫在眉睫的總統大選。

據《路透》報導，距離8月20日總統大選僅剩1週，厄瓜多政黨「運動建造」（Movimiento Construye）透過社交平台宣布，已任命龔薩雷茲（Andrea Gonzalez）接替遭槍擊身亡的維拉維森修，代表該黨角逐總統大選。

維拉維森修曾任厄瓜多國會議員，9日在首都基多（Quito）出席1場造勢活動後離場時遇襲，頭部中彈當場不幸身亡。法官10日下令拘留6名嫌犯，警方仍持續擴大調查。

維拉維森修的繼任者龔薩雷茲現年36歲，是環保活動家，此前從未擔任公職。雖然厄瓜多總統大選選票早已印製完畢，但根據法律，維拉維森修的所有選票仍可自動移轉給龔薩雷茲。

建造黨補充：「新的副總統候選人將從那些曾與維拉維森修同志並肩奮鬥、值得信賴的同志中選出，並將於數小時內公布。」

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）強調，槍擊事件的目的顯然是干預選舉，投票將按原計畫，於8月20日如期舉行。

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