俄入侵17個月後敖德薩首度開放海灘 民眾樂瘋了

敖德薩是烏克蘭知名旅遊勝地，受到戰爭影響，敖德薩當局關閉海灘禁止民眾游泳，在俄軍入侵17個月後，當地政府12日宣布重新開放多處海灘。

2023/08/13 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部城市敖德薩是烏克蘭最大港口，俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭後，對敖德薩週邊海域設置水雷，當地政府因此關閉曾經深受各國遊客喜愛的海灘及渡假勝地。經過17個月後，敖德薩市政府12日宣布重新開放市內多處海灘與海濱休閒區域。

綜合外媒報導，烏克蘭與俄羅斯目前仍持續交戰中，不過，位於戰線後方的烏克蘭城市基本上回歸正常生活，敖德薩市政府12日也適度放寬管制。原本敖德薩市週邊海域被俄軍設置水雷，政府禁止民眾游泳，以免造成危險。敖德薩地區軍事首長基柏（Oleh Kiper）12日指出，市內有多處海灘目前已重新開放，開放時間為每天早上8點至晚上8點。

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基柏表示，重新開放的海灘及休閒區域會有網狀圍欄阻攔爆裂物，防止泳客誤觸水雷，未來若有必要，會派潛水員持續檢查黑海海域，隨著檢查完成，會開放更多海灘區域。

海灘附近設有防空洞，民眾在空襲警報響起時，仍需前往防空洞避難，空襲期間禁止游泳。敖德薩政府重新開放海灘受到許多民眾歡迎，認為此舉可以分散人們對於戰爭的注意力、稍微放鬆。

敖德薩市長特哈魯諾夫（Hennadii Trukhanov）表示，政府有責任準備好所有必要基礎設施，但他認為，海灘度假做為休閒活動有點不合時宜，因為烏克蘭軍人正在為每一吋烏克蘭領土而戰。

敖德薩當地民眾認為，開放海灘可適時從戰爭壓力中放鬆。（路透）

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