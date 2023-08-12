新型變異株EG.5近月確診激增80％ 西太平洋染疫數暴增137％

近日武肺新型變異病毒EG.5在許多國家快速傳播，通報數甚至比起前一個月激增80%。WHO更指多數病例來自西太平洋區域，且當地染疫人數暴增137%。圖為示意圖。（資料照，法新社）

2023/08/12 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕今年以來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，世界衛生組織（WHO）在今年5月也宣告COVID-19全球衛生緊急狀態解除，不過近日新型變異病毒EG.5在許多國家快速傳播，通報數甚至比起前一個月激增80%。WHO更指多數病例來自西太平洋區域，且當地染疫人數暴增137%。

綜合媒體報導，EG.5近期在美國等51個國家流行，WHO本月9日將EG.5列為「需留意變異株」（Variants of Interest, VOI）。據指EG.5屬於新冠變種毒株Omicron的亞型，感染症狀與先前變異株大同小異，且似乎沒有增加重症或死亡的風險。不過EG.5正在美國快速傳播並成為主流，在中國、南韓、日本和加拿大等國也都發現確診案例。

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WHO指出，從6月到7月，EG.5的患病率增加1倍多，從占全球病例的近8%增加到超過17%，而從7月10日到8月6日，報告了近150萬例感染病例，據指過去一個月比上個月增加了80%。且近1個月新增確診病例有許多來自西太平洋區域，當地染疫人數暴增137%，在美國、英國、法國和日本近幾週也出現夏季病例攀升的現象。

不過確診數雖飆升，但目前觀察染疫病故人數大幅減半，自7月10日至本月6日，死亡病例銳減57%至2500例。

隨著EG.5迅速傳播，美國的染疫住院人數也有小幅增加。WHO也提醒，由於目前各國檢測和追蹤病例的數量比起先前少了許多，預估通報的數據並未反映真實的確診和染疫死亡人數。WHO也提到，EG.5已表現出能躲避免疫反應的能力，似乎比其他流通的變異株更容易傳染。

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