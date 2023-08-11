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中國挖到「史上最大金礦592噸」 網笑：礦再大也填不了地產天坑

中國山東黃金集團近日在「西嶺金礦」區發現逾592噸的黃金及白銀590噸，堪稱是中國史上最大的金礦。（擷取自微博）

中國山東黃金集團近日在「西嶺金礦」區發現逾592噸的黃金及白銀590噸，堪稱是中國史上最大的金礦。（擷取自微博）

2023/08/11 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東黃金集團近日在「西嶺金礦」區發現逾592噸的黃金及白銀590噸，堪稱是中國史上最大的金礦，估計潛在的經濟價值超過2000億人民幣（約新台幣8810億）。該消息一出，便讓不少中國網友讚嘆該國要「發大財」了，不過也有網友狠酸整座金礦的價值也救不了該國房地產造成的經濟巨坑「請再努力多挖一些金礦來填坑」。

綜合中媒報導，前些日子就傳出消息，在山東萊舟發現中國史上最大的單體金礦床，而中國山東黃金集團10日也召開勘探成果發布會，指在世界第三大金礦區的萊州膠東成礦區，發現目前最深的單體金礦床「西嶺金礦」，金礦石量達1.47億噸，平均品位4.02克／噸。如按礦山生產規模排產，礦山可使用超過40年。

該消息一出立即引來網上熱議，許多中國網友認為該國總算開始出現好日子，「我眼睛都看直了」、「颱風暴雨之後終於傳來了好消息，這就是國運」，但也有網友狠酸

該國經濟，認為再大的金礦也填不了地產的「天坑」，「即使挖到中國史上最大的金礦，只夠填恒大集團虧損額三分之一巨坑」、「還有碧桂園，別忘了再多挖一些金礦」。

負債極重的中國房地產龍頭「恒大集團」7月公布的財報顯示，過去2年虧損竟高達810億美元（約台幣2.5兆元），集團繼續暫停證券買賣。就算把整座「西嶺金礦」搬去填補虧損，也只能止住約三分之一的經濟天坑。

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