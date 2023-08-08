領英正式退出中國 西方社群媒體在中國成為絕響

美媒報導，領英（LinkedIn）於8月9日正式關閉中國版APP（應用程式）「領英職場」，這使西方社群媒體在中國成為絕響。（法新社）

2023/08/08 23:23

〔編譯楊芙宜／台北報導〕微軟旗下全球知名求職社群平台領英（LinkedIn）於8月9日正式關閉中國版APP（應用程式）「領英職場」，進一步關閉在中國的剩餘業務，退出耕耘將近10年的中國市場。美國之音（VOA）指出，領英的退出為多年來試圖在中國市場佔有一席之地的西方公司拉下標誌性的帷幕，使西方社群媒體在中國成為絕響。

領英2014年進入中國，但當初為了搶占中國巨大市場，走上一條臉書（Facebook）和谷歌（Google）不願採行的道路：領英與當地中國公司合作、開始按照中國政府嚴格規定審查幾百萬中國用戶發布的內容。不過，領英也因刪除異議人士帳戶和敏感內容，飽受批評。

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《紐約時報》先前報導，幾名美國記者和活動人士表示，他們的個人資料遭到屏蔽封鎖，因為含有「被禁內容」。領英當時曾辯解表示，該公司雖反對政府審查，但如果不提供中國當地服務，可能會剝奪中國專業人士建立專業聯繫的機會。

長期以來，包括臉書、推特（Twitter，現改名稱X）、IG（Instagram）和影音平台YouTube等多數美國網路巨頭在中國遭到封鎖，主因不願遵守北京嚴苛內容審查與不透明監管規定。

然而，領英不惜犧牲名譽配合中國政府進行內容審查，並未換來當地市場業績的擴大。相反地，中國在國家主席習近平領導下，多年來官方言論審查機器不斷膨脹，社群媒體平台面臨的挑戰倍增。2021年，領英關閉了中國的社群平台服務，理由是無法遵合規問題和「更具挑戰性的運營環境」。

美國之音指出，隨著中國政府言論箝制的進一步加緊、領英最強大的社交功能無法為繼，再加上該公司在中國的本土化失敗，無法和中國本土招聘平台競爭，領英只能選擇徹底離開。

領英執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）在今年5月8日一封致員工的信中表示，由於營收增長放緩和用戶活動變化，領英計劃調整全球商業組織和中國戰略，並且裁員716人，包括在中國的工程和行銷團隊；還稱儘管中國團隊優秀、「領英職場」（InCareers）在過去一年取得成功，「但同時也遭遇了激烈競爭和宏觀經濟環境的強勁挑戰」。

領英當時就說，繼2021年關閉中國版領英後，之後推出的中國精簡版應用程式「領英職場」也將於8月9日前逐步關閉，理由是環境「充滿挑戰」。

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