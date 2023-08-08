被北京監管逼走 最大西方律師事務所Dentons分拆中國業務

大成決定分拆中國業務。（路透資料照）

2023/08/08 18:20

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，以員工規模而言，中國最大的西方律師事務所「大成」（Dentons）決定分拆中國業務，以回應北京加大的監管措施。

報導說，大成7日通知客戶，由於「中國不斷變化的監管環境」，包括「有關數據隱私、網路安全、資本管制與治理」等新要求，促使公司作此決定。

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大成該決定的時機正值中國政府以國安為由，擴大網路安全與數據保護法，導致外企前景日益惡化。中國4月擴大其反間諜法，使之涵蓋「任何與國家安全與利益有關的文件、數據、材料或物品」。

2015年Dentons與中國大成（Dacheng）集團合併後，成為在中國員工人數最多的西方律師事務所。Dentons指出，Dacheng將不再是Dentons集團的成員，Dacheng將以獨立的法人單位運作，並且不再對Dentons全球獲利做出貢獻。

Dentons告知客戶說，「我們預期你們將看到最顯著的變化是公司的標章與品牌，將回歸到2015年之前不含中國文字的作法」。Dentons也聲明，將繼續與Dacheng合作，以滿足中國以及全球逾80國客戶的需求。

金融時報報導，Dentons此舉形同告知客戶決定離開中國。其他一些公司也透露考慮採取類似之舉，以回應中國的新法規。

在中國營運的外企對中國一連串的突擊蒐集感到疑慮，今年3月間中國當局搜查諮詢公司美思明智，並拘留一些員工。4月間諮詢公司貝恩上海辦事處遭搜查，5月凱盛融英辦公室也遭突擊搜索。

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