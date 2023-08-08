為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

被北京監管逼走 最大西方律師事務所Dentons分拆中國業務

大成決定分拆中國業務。（路透資料照）

大成決定分拆中國業務。（路透資料照）

2023/08/08 18:20

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，以員工規模而言，中國最大的西方律師事務所「大成」（Dentons）決定分拆中國業務，以回應北京加大的監管措施。

報導說，大成7日通知客戶，由於「中國不斷變化的監管環境」，包括「有關數據隱私、網路安全、資本管制與治理」等新要求，促使公司作此決定。

大成該決定的時機正值中國政府以國安為由，擴大網路安全與數據保護法，導致外企前景日益惡化。中國4月擴大其反間諜法，使之涵蓋「任何與國家安全與利益有關的文件、數據、材料或物品」。

2015年Dentons與中國大成（Dacheng）集團合併後，成為在中國員工人數最多的西方律師事務所。Dentons指出，Dacheng將不再是Dentons集團的成員，Dacheng將以獨立的法人單位運作，並且不再對Dentons全球獲利做出貢獻。

Dentons告知客戶說，「我們預期你們將看到最顯著的變化是公司的標章與品牌，將回歸到2015年之前不含中國文字的作法」。Dentons也聲明，將繼續與Dacheng合作，以滿足中國以及全球逾80國客戶的需求。

金融時報報導，Dentons此舉形同告知客戶決定離開中國。其他一些公司也透露考慮採取類似之舉，以回應中國的新法規。

在中國營運的外企對中國一連串的突擊蒐集感到疑慮，今年3月間中國當局搜查諮詢公司美思明智，並拘留一些員工。4月間諮詢公司貝恩上海辦事處遭搜查，5月凱盛融英辦公室也遭突擊搜索。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涿州官員惡意炸壩保北京 前中媒記者怒斥︰禽獸不如！
2023/08/07 16:33

涿州官員惡意炸壩保北京 前中媒記者怒斥︰禽獸不如！
習近平政權「淹涿州保雄安」 學者：中共忙著掩蓋真相
2023/08/06 11:13

習近平政權「淹涿州保雄安」 學者：中共忙著掩蓋真相

骨骼痠痛恐是血液癌症骨轉移警訊！
馬斯克：中國將推AI監管規範
2023/06/06 08:57

馬斯克：中國將推AI監管規範
北京監管再突襲 恆生科指市值已蒸發42兆
2022/02/18 16:51

北京監管再突襲 恆生科指市值已蒸發42兆

領息族看過來 這檔基金配息升至8.2％
北京「長臂監管」波及 李嘉誠次子公司在美上市觸礁
2021/10/19 18:02

北京「長臂監管」波及 李嘉誠次子公司在美上市觸礁
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播