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    中國海警：菲律賓偷運建材 應將仁愛礁軍艦拖走

    「馬德雷山脈號」是菲律賓在仁愛礁的主權象徵物。（路透）

    「馬德雷山脈號」是菲律賓在仁愛礁的主權象徵物。（路透）

    2023/08/07 17:29

    〔中央社〕針對中國海警船5日在南沙仁愛礁海域以水炮攻擊菲律賓補給船，中國海警局今天聲稱，菲方「不顧中方警告」向仁愛礁擱淺軍艦運送「維修加固的建築物資」，中方才使用水炮警示。中方敦促菲方從仁愛礁拖走軍艦，恢復當地原狀。

    中國海警局宣稱，仁愛礁歷來是「中國南沙群島的一部分」。1999年，菲方一艘軍艦在仁愛礁「非法坐灘」，中方當即提出嚴正交涉。菲方多次明確承諾拖走軍艦。但24年過去，菲方不但未拖走軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久占領。

    中國海警局聲稱，菲方此舉「嚴重侵犯中方主權，違背了自身承諾，違反了國際法和中國與東盟（東協）國家簽署的『南海各方行為宣言』」。

    聲明主張，中方敦促菲律賓從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁的原狀。同時，中方從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排。

    中國海警局宣稱，一段時間以來，菲律賓以人員輪換和運送生活物資為名，持續夾帶大量建築物資上艦。中方多次通過外交管道向菲方表達嚴正關切，建議雙方就如何管控仁愛礁局勢進行商談，但菲方對此拒不呼應。

    中國海警局說，最近在獲悉菲方將對仁愛礁展開新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種管道向菲方提出交涉，要求「菲方不得擅自派船隻闖入仁愛礁，不得向『坐灘』軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資」。但菲方8月5日不顧中方「一再勸阻和警告」，仍執意派出2艘船隻擅闖仁愛礁海域，企圖向「非法坐灘軍艦」運送「用於維修加固的建築物資」。

    聲明提到，中國海警船當時依法攔阻，並採取了警示性執法措施，「在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示，現場操作專業、克制，無可非議」。

    中國海警局聲稱，中方在仁愛礁問題上的立場是明確的、堅定的。中方將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權，同時再次呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。

    菲律賓海岸防衛隊5日派遣艦艇護送數艘補給船駛往仁愛礁運送物資時，遭中國海警船以水炮攻擊。菲律賓海岸防衛隊6日公開指控中國海警的行為「非法」且「危險」，並給予強烈譴責。

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