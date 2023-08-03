卡努強襲沖繩釀2死58傷 仍有16萬戶停電

卡努強襲日本沖繩縣，造成2死58傷。圖為沖繩縣那霸市區。（美聯社）

2023/08/03 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「卡努」強襲日本沖繩縣，為當地帶來強風豪雨，截至當地時間今（3日）早7點已造成2死58傷，仍有16萬4210戶停電，並有超過300個航班停飛、部分船運停航。

根據日本《NHK》報導，「卡努」中心位置於當地時間今早7點位於沖繩縣宮古島北北西200公里的海面上，目前正緩慢向西北西方向移動，預計「卡努」今日仍會影響沖繩縣及鹿兒島縣奄美群島一帶。

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截至今早7點為止，沖繩縣仍有16萬4210戶停電，佔沖繩縣總戶數約26％；鹿兒島縣則有7340戶停電。另外，在「卡努」侵襲下，沖繩縣共有2死58傷。大宜味村1日傳出有90歲男子遭倒塌的車庫壓中，送醫後不治；宇流麻市1日晚間有一名89歲婦人在停電家中使用蠟燭，卻不幸引發火勢，婦人因燒傷送醫，但在2日不治身亡。

空中交通部份，往返那霸、宮古、新石垣與沖繩縣其他離島機場的航班已被取消，共有314個航班，至少影響4萬人。航運部份，沖繩本島前往周邊離島的部分航班停航，其餘離島之間的航班全數停航。沖繩本島的單軌列車、公車今正常行駛，並依照天氣狀況進行調整。

截至今早7點，沖繩縣仍有16萬4210戶停電。圖為沖繩縣那霸市區。（歐新社）

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