驚悚！鱷魚叼遺體漫遊 足球員河中消暑慘遭猛鱷攻擊亡

哥斯大黎加29歲業餘足球運動員歐爾提斯（Jesus Lopez Ortiz）近日在卡納斯河中降溫乘涼時，突然被潛伏水中猛鱷攻擊後慘死，遺體被叼在鱷魚口中。（圖擷取自「Ccdr Carrillo-」臉書粉專）

2023/08/02 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕哥斯大黎加29歲業餘足球運動員歐爾提斯（Jesus Lopez Ortiz）近日在卡納斯河中消暑時，突然被潛伏水中猛鱷攻擊後慘死，遺體被叼在鱷魚口中，消息曝光後引外界關注，死者家屬希望球隊能幫忙支付喪葬費。

綜合外媒報導，29歲歐爾提斯是業餘足球隊員，推測他在上月底前往卡納斯河玩水乘涼，不料突然被潛伏水中的鱷魚攻擊後身亡，鱷魚還將死者遺體叼在嘴中游泳，畫面可見，身穿紅衣的歐爾提斯被叼在鱷魚口中，待遺體被放開後，數名人士合力將死者撈起抬上岸。

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附近民眾於上月29日上午撞見鱷魚叼著遺體漫遊後緊急通報，部分人士見狀朝鱷魚投擲石塊，還有幾名救難人員坐在小船靠近鱷魚，利用船槳打擊牠，希望藉此讓猛鱷鬆口放開死者遺體。

當地警方表示，獲報後緊急抵達現場，因鱷魚持續叼著屍體不放，警員迫於無奈持槍射鱷魚；司法警察已著手調查開槍員警身分，並登記使用武器。

據了解，歐爾提斯有2個兒子、分別是8歲和2歲；他的家屬呼籲，希望足球隊幫忙支付喪葬費用，該隊經理表示正組織募捐活動，球隊俱樂部哀悼「我們球員歐爾提斯逝世，願上帝保佑他。」

鱷魚叼著遺體。（圖擷自Krudplug網站）

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