為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚悚！鱷魚叼遺體漫遊 足球員河中消暑慘遭猛鱷攻擊亡

    哥斯大黎加29歲業餘足球運動員歐爾提斯（Jesus Lopez Ortiz）近日在卡納斯河中降溫乘涼時，突然被潛伏水中猛鱷攻擊後慘死，遺體被叼在鱷魚口中。（圖擷取自「Ccdr Carrillo-」臉書粉專）

    哥斯大黎加29歲業餘足球運動員歐爾提斯（Jesus Lopez Ortiz）近日在卡納斯河中降溫乘涼時，突然被潛伏水中猛鱷攻擊後慘死，遺體被叼在鱷魚口中。（圖擷取自「Ccdr Carrillo-」臉書粉專）

    2023/08/02 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕哥斯大黎加29歲業餘足球運動員歐爾提斯（Jesus Lopez Ortiz）近日在卡納斯河中消暑時，突然被潛伏水中猛鱷攻擊後慘死，遺體被叼在鱷魚口中，消息曝光後引外界關注，死者家屬希望球隊能幫忙支付喪葬費。

    綜合外媒報導，29歲歐爾提斯是業餘足球隊員，推測他在上月底前往卡納斯河玩水乘涼，不料突然被潛伏水中的鱷魚攻擊後身亡，鱷魚還將死者遺體叼在嘴中游泳，畫面可見，身穿紅衣的歐爾提斯被叼在鱷魚口中，待遺體被放開後，數名人士合力將死者撈起抬上岸。

    附近民眾於上月29日上午撞見鱷魚叼著遺體漫遊後緊急通報，部分人士見狀朝鱷魚投擲石塊，還有幾名救難人員坐在小船靠近鱷魚，利用船槳打擊牠，希望藉此讓猛鱷鬆口放開死者遺體。

    當地警方表示，獲報後緊急抵達現場，因鱷魚持續叼著屍體不放，警員迫於無奈持槍射鱷魚；司法警察已著手調查開槍員警身分，並登記使用武器。

    據了解，歐爾提斯有2個兒子、分別是8歲和2歲；他的家屬呼籲，希望足球隊幫忙支付喪葬費用，該隊經理表示正組織募捐活動，球隊俱樂部哀悼「我們球員歐爾提斯逝世，願上帝保佑他。」

    鱷魚叼著遺體。（圖擷自Krudplug網站）

    鱷魚叼著遺體。（圖擷自Krudplug網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    卡努籠罩日本沖繩交通癱瘓 傳1死多傷逾21萬戶停電中
    2023/08/02 08:55

    卡努籠罩日本沖繩交通癱瘓 傳1死多傷逾21萬戶停電中
    中國河北暴雨受災慘重 「北京最貴」悉曇酒店傳遭沖毀
    2023/08/02 06:31

    中國河北暴雨受災慘重 「北京最貴」悉曇酒店傳遭沖毀

    明新地王「富來・森之青」風光水綠五星好宅
    恐怖！在潟湖旁遛狗 美婦人遭鱷魚攻擊致死
    2023/07/05 16:04

    恐怖！在潟湖旁遛狗 美婦人遭鱷魚攻擊致死
    恐怖！ 男童游泳鼻子鑽進「食腦變形蟲」 感染1週後死亡
    2022/10/24 16:48

    恐怖！ 男童游泳鼻子鑽進「食腦變形蟲」 感染1週後死亡

    元大日本龍頭企業基金8/1再次募集
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播