齊齊哈爾34中門口擺滿鮮花 中國網友：這是對惡政的憤怒

來自齊齊哈爾當地和外地的民眾，自發性購買鮮花、黃桃罐頭、飲料、蠟燭等物品放置在第34中學門口悼念，有網友指出，「這不僅僅代表了哀思，更多的是對惡政的憤怒」。（擷取自推特）

2023/08/01 12:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館屋頂7月23日意外坍塌，造成該校女子排球隊員等11人死亡。許多當地和外地民眾持續到該校門口送鮮花、蠟燭和女孩喜歡的甜品飲料等物品悼念，當局卻以維穩為由全部清除，還將民眾此一自主行為醜化為「浪費」，引發輿論不滿。

根據「美國之音」報導，多日以來，34中學校門口的空地擺放了大批民眾自發獻上花束、花籃、花環悼念，還有大量黃桃罐頭、奶茶、可樂及蠟燭，獻花規模明顯超出了2年前河南省鄭州720水災和去年11月新疆烏魯木齊大火，而且持續與日俱增，校方和當地政府在事後冷漠無情對待罹難者親屬，這些悼念行為更反映出民意對家屬的同情。

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相較於中國當局對鄭州水災和烏魯木齊大火後的民眾自發悼念活動的打壓和嚴控，齊齊哈爾34中學校門口前的獻花悼念活動，似乎得到當局一定程度的容忍。烏魯木齊大火後，中國一些城市的青年人紛紛為火災死難者舉行悼念活動，進而引發了大規模的「白紙運動」。

不過，有網友7月30日披露，34中學那裡已不許擺放鮮花等祭品，在大批便衣人員包圍下，鏟車將現場擺放的鮮花和祭品清理一空。另有網友稱，這2天突然出現一些人，大罵34中學校門前的花、罐頭、奶茶是「浪費」，指這些人企圖「帶節奏」，引導輿論。

針對這個「浪費」說，不少中國網友在微博發文予以痛斥。網友「你大爺」指出，「向體育館練習排球的遇難者獻花致哀，這是老百姓樸素的情懷，是悲天憫人的情緒表達。」

網友「正視歷史．傳播真相」在推特發文指出，「齊齊哈爾34中門口擺滿了鮮花和蠟燭，不僅僅代表了哀思，更多的是對惡政的憤怒。」

此外，以敢言著稱的前中國教育部發言人王旭明7月29日在微博發文，質疑34中學校方為什麼不向死者致哀？校門外祭奠的鮮花為什麼不能擺到校內？ 為什麼我們的校領導班子和老師們不能佩戴白花列隊校園，向孩子們致以哀思？為什麼甚至連「一路走好」都不說？

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