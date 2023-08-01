齊齊哈爾中學坍塌11死民憤難平 校方悼念文被抓包抄襲

齊齊哈爾市民眾自購買鮮花放置在第34中學門口悼念。（圖擷取自Twitter）

2023/08/01 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕黑龍江省齊齊哈爾市第34中學7月23日發生體育館屋頂坍塌意外，造成11人死亡，許多罹難者是該校的女子排球隊員。由於事件發生後當地政府未積極處理，當局態度使得齊齊哈爾市民憤恨難平。第34中學7月29日發布悼念文，還被網友發現悼念文抄襲，讓網友痛批校方令人心寒。

在第34中學體育館屋頂坍塌事件發生之後，許多當地民眾自發性購買鮮花、黃桃罐頭、飲料、蠟燭等物品放置在第34中學門口悼念，不過隨著「八一建軍節」到來，第34中學門口的悼念物品已全被當局清除。

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前中國教育部新聞發言人王旭明在微博發文批評：「今日之學校，為什麼發生諸如學生自殺、溺亡、猝死和各類非正常死亡後，學校捂著蓋著不說，連最起碼的對逝者的尊重和紀念、緬懷都沒有，平日里風光無限的校長們和吆五喝六的老師們，好像突然人間蒸發，或者集體失語，怎麼了這是？」王旭明質問校方：「校園為什麼放不下花圈？為什麼齊齊哈爾全城人民送別遇難者，我們的學校不送，連一路走好都不說？ 」

第34中學校方在7月29日發表一篇悼念文，其中寫到：「痛揉碎了星河，化作皓月，化作你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中。」沒想到有網友發現，這段話和1個多月前一位女網友在「知乎」論壇發表的文章大致雷同。

知名推特帳號《李老師不是你老師》對此發文批評：「除了悼文是套用模板以外，全篇悼文裡唯一的一句話竟然還是抄襲的。這不禁讓人想問，34中難道對自己遇難的師生連一句發自肺腑的真心話都說不出來嗎？34中女排一直為學校摘金奪銀爭取榮譽，而當訓練中體育館發生坍塌，學校竟然只想著如何敷衍了事推卸責任，實在是讓人心寒。」

齊齊哈爾民眾自發性購買鮮花、黃桃罐頭、飲料、蠟燭等物品放置在第34中學門口悼念。（圖擷取自Twitter）

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學7月23日發生體育館屋頂坍塌意外，造成11人死亡，由於事件發生後當地政府未積極處理，當局態度使得齊齊哈爾市民憤恨難平。（美聯社）

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