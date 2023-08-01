扯！母女搭機遭酒醉男性騷 空服員卻稱「要有耐心一點」

美國達美航空。（路透）

2023/08/01 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空近期遭1名母親提告，據稱她去年7月與女兒搭乘飛機遭鄰座酒醉男乘客性騷，求助空服員卻置之不理，還持續提供該男酒類飲品，飛機降落後這名母親希望達美航空聯繫警方未果，僅提供5千英里免費里程數了事，這名母親憤而告上法庭，要求達美航空賠償200萬美元（約新台幣6310萬）。

綜合外媒報導，據訴訟文件提及，原告母親當地時間25日向紐約州東區法院提出訴訟，她與16歲女兒去年7月26日從甘迺迪機場飛往希臘雅典近9個小時航班中，達美航空持續提供鄰座男乘客至少10杯伏特加和其他酒精飲料，對方喝醉後試圖搭訕未成年女兒遭拒後大吼大叫，還把手放在女兒背上游移，原告喝斥男子「她還未成年，在讀高中」，酒醉男毫不在乎，隨後把手放到這名母親大腿內側，原告當場從座位跳起來尖叫，該男的性騷舉止導致女兒恐慌症發作哭泣。

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訴訟文件指出，這名母親曾向空服人員表示酒醉男的不當行為，也要求不應繼續提供對方酒類飲品，但空服員聽聞卻說「你要有耐心一點」，隨後也未提供任何協助，並繼續提供該男酒精飲品，最終是一名富有正義感男乘客撞見母女情況，主動提出要和少女換位子，她們才能稍微安穩度過剩下航程。

飛機著陸後，這名母親要求達美航空聯繫警方未果，機組人員甚至直接允許酒醉男離開機場，事發後也沒有通知任何執法單位，最終空服員僅道歉並提供5千英里航空里程數補償了事。

針對這起訴訟案，達美航空回應，「針對這起仍在審理中訴訟案沒有具體評論，但達美航空針對不當或非法行為的顧客採取零容忍態度。」據了解，原告母親在訴訟中提出200萬美元（約新台幣6310萬）的補償性及懲罰性賠償，具體金額待法院判決。

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