致命熱浪襲捲北半球 美國鳳凰城連19天飆破43度創23年來紀錄

熱浪襲捲北半球，北美、歐洲和亞洲多個國家不斷創下高溫紀錄，義大利一名男子熱到把頭埋進羅馬人民廣場的噴水池。（路透）

2023/07/19 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕熱浪襲捲北半球，北美、歐洲和亞洲多個國家不斷創下高溫紀錄，各地也傳出許多災情，預計這波高溫將持續到下週。

綜合外媒報導，美國鳳凰城連續19天高溫達到43.3度，打破23年來的紀錄；中國北京則連續27天氣溫超過攝氏35度，創下23年來的紀錄。

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美國鳳凰城打破高溫持續的紀錄，當地因高溫引發相關疾病導致死亡的人數急劇上升，當局統計，今年已通報12起高溫致死事件，另有55起疑似案例正在調查中。

加州一名越野騎士被發現陳屍公路邊，疑似是在幫助4名缺水和食物的遊客，並和同行騎士分道騎行後，因高溫導致身體無法負荷而身亡。

在義大利，大批民眾湧入羅馬郊外的海灘避暑，有遊客表示「海灘至少可以吹一點海風。太熱了，根本不可能留在城市裡。」

希臘雅典近日白天氣溫達到40度以上，當局宣布中午到下午5點期間關閉衛城，避免遊客在幾乎無遮蔽的名勝古蹟長時間曝曬。

持續高溫也導致野火肆虐，加拿大今年已有超過1000萬公頃土地被野火燒毀，打破過去紀錄，也超出科學家最悲觀的預測。西班牙加那利群島則有3500公頃森林被燒毀，當地4000多位居民被迫撤離。

美國國家氣象局預警，這波熱浪將持續到週末，溫度和酷熱指數都達到「極端」類別，可能對造成人體健康風險甚至致命，呼籲民眾謹慎應對高溫天氣，及時補水並避免長時間待在戶外。

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