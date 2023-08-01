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    7年來首見 南韓連傳3起貓咪感染H5N1禽流感

    南韓近日屢傳貓咪感染禽流感，近日已確認發現3起病例，這也是南韓自2016年以來首度有哺乳類動物感染禽流感。圖為貓示意圖。（法新社）

    南韓近日屢傳貓咪感染禽流感，近日已確認發現3起病例，這也是南韓自2016年以來首度有哺乳類動物感染禽流感。圖為貓示意圖。（法新社）

    2023/08/01 09:06

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日屢傳貓咪感染禽流感，近日已確認發現3起病例，這也是南韓自2016年以來首度有哺乳類動物感染禽流感。

    世衛組織（WHO）7月16日宣布，波蘭成為第一個通報境內「大範圍」出現多起貓隻感染H5N1禽流感案例的國家。歐洲食品安全局（EFSA）也建議毛孩飼主「避免讓家貓、家狗，以及一般食肉動物寵物，接觸到死亡或患病的動物」，並強調務必將自家寵物限制在室內活動，如果要外出，也請使用牽繩控制，避免跑進疾病傳播的地區。

    據《韓聯社》報導，南韓首爾龍山區的一間收容所，上週通報兩起貓咪感染H5N1禽流感的病例，據指兩隻貓咪後續都不幸死亡，當局也將下令封鎖收容所並施行隔離措施。昨日南韓農業食品與農村事務部又表示，在首爾冠岳區收容所又發現一隻貓出現呼吸道症狀，在接受治療後也不治死亡，經檢測也確認是感染H5N1禽流感。

    據悉，包含收容所及有接觸到貓的人，都未出現任何症狀，也未透過貓或其他哺乳動物感染人類禽流感。不過南韓衛生部表示，正持續密切接測，並指目前已知H5N1潛伏期為10天。

    除了南韓外，波蘭境內日前也出現多起貓隻異常死亡案件，世衛組織（WHO）上月16日宣布，波蘭成為第一個通報境內「大範圍」出現多起貓隻感染H5N1禽流感案例的國家。歐洲食品安全局（EFSA）也建議毛孩飼主「避免讓家貓、家狗，以及一般食肉動物寵物，接觸到死亡或患病的動物」，並強調務必將自家寵物限制在室內活動，如果要外出，也請使用牽繩控制，避免跑進疾病傳播的地區。

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