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    泰國煙火倉庫爆炸9死118傷 半徑500公尺內滿目瘡痍

    泰國南部一處煙火倉庫大爆炸，周邊幾乎被夷為平地。（法新社）

    泰國南部一處煙火倉庫大爆炸，周邊幾乎被夷為平地。（法新社）

    2023/07/30 07:08

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部那拉提瓦府（Narathiwat，又稱陶公府）一處堆置大量煙火的倉庫29日爆炸，至少9人死亡、118人受傷，死者中有3名兒童。爆炸威力強大，幾乎將周邊區域夷為平地。

    綜合外媒報導，事發地點位在泰國與馬來西亞的邊境地帶，當地時間下午3點轟然巨響後，建物震動搖晃、屋頂坍塌，爆炸的倉庫向空中噴出了大量濃煙，爆炸破壞範圍廣達半徑約500公尺，摧毀了陶公府城鎮的大部分地區。

    官員相信，在爆炸後仍有人被困在瓦礫堆下、等待救援，死傷人數可能持續增加。

    當地省長薩農·蓬加松（Sanon Pongaksorn）表示，火勢已獲得控制，初步調查是倉庫進行的工程，疑因工人在鋼材焊接的「技術錯誤」引燃煙火造成爆炸與火災。

    泰國當地媒體報導，事發地點的倉庫已化為瓦礫和扭曲的金屬。這起爆炸造成9人死亡118人受傷，多達500間房屋受損。泰國內政部則表示，區域內約200間房屋受嚴重破壞。

    許多商店、房屋和車輛嚴重受損，一些建物起火，有的屋頂被炸毀，住在距離爆炸點100公尺外的受災戶告訴媒體，當時他在家中玩手機，聽到轟然巨響，房子震動，連屋頂都被掀開了，出門一看，許多建物倒塌，地上都是人相當紊亂。

    消防員持續灑水撲滅殘火。（歐新社）

    消防員持續灑水撲滅殘火。（歐新社）

    泰國南部一處煙火倉庫大爆炸，周邊幾乎被夷為平地。（法新社）

    泰國南部一處煙火倉庫大爆炸，周邊幾乎被夷為平地。（法新社）

    政府官員與消防人員勘災。（歐新社）

    政府官員與消防人員勘災。（歐新社）

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