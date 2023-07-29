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    歐洲推免費公共食物冰箱 1台能減少3.2噸食物浪費

    日內瓦非營利組織「Free-Go」所推行的公共食物冰箱，第1台去年一共減少了3.2噸食物浪費。（美聯社）

    日內瓦非營利組織「Free-Go」所推行的公共食物冰箱，第1台去年一共減少了3.2噸食物浪費。（美聯社）

    2023/07/29 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕為協助消費者進行更有效地食物循環，避免浪費，日內瓦非營利組織「Free-Go」開始推行食物冰箱與食物儲藏架，讓餐廳老闆、家庭可以使用這些公共冰箱來擺放即將要丟掉的食物，或是買了太多的食物，讓有需要的人拿取，去年計畫開始時，日內瓦西部的試辦社區還只有1台公共冰箱擺在街邊，目前已經有4台，預計今年將增加至5台。

    根據《美聯社》報導，「Free-Go」的公共冰箱計畫每年營運費用大概要花4萬美元（約新台幣125萬），在受到政府及慈善團體支持的狀況下，免費食物計畫順利運行，計畫主導者德萊沃（Marine Delevaux）表示，目前冰進去的食物大概一小時不到就會被拿完，但為了維護健康與符合法規，冰箱禁止存放冷凍食品，開放式食物容器食品，做好的料理以及酒精類飲品等。

    目前「Free-Go」亦在嘗試直接安排定時到府收送的服務，讓想嘗試的人可以更輕鬆地參與計畫，並設立「熱線」，讓餐廳老闆可以打電話通知要回收未使用過的食物，德萊沃說，「早上當從餐廳、商家蒐集來的食物抵達時，通常來說就已經有人在等了」，第1台公共冰箱去年一共減少了3.2噸食物的浪費，大約僅有3%食物最後因為沒有想要而遭丟棄。

    在法規部分，「Free-Go」表示，私人業者如餐廳或食品商等，「必須」要確保食物是安全可食用，以瑞士法規而言，超過「建議使用期限」後的食物，一年之內仍可以持續食用或利用等，瑞士當局統計，所有食物消費類的品項，每年有3分之1遭浪費。歐盟方面認為，食物浪費問題，與道德跟經濟有關，最重要的是，有限的自然資源會因此而耗盡。

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