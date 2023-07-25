惡魔！ 美8歲女童命案近50年後偵破 兇嫌竟是牧師

美國賓州8歲女童哈靈頓命案，在將近50年後終於偵破。（圖擷自Delaware County District Attorney’s Office網站）

2023/07/25 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕神職人員竟成惡魔！美國賓夕法尼亞州8歲女童哈靈頓（Gretchen Harrington），於1975年8月中旬出門後失蹤，遺體在同年10月被尋獲，此後將近50年無法偵破，如今終於查出是現年83歲的男子贊德斯特拉（David Zandstra）犯案，他當年正在賓州擔任牧師。

據《美聯社》報導，哈靈頓是基督教長老教會牧師的女兒，她失蹤當天正從賓州德拉瓦郡馬普爾鎮（Marple Township）家中外出，步行到三一教堂聖經營地，贊德斯特拉除了是該教堂的牧師之外，也是哈靈頓好友的爸爸，因此當贊德斯特拉邀請她搭車時，女童一點戒心都沒有。

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怎知，人面獸心的贊德斯特拉竟將哈靈頓載到偏僻的林區，毆打她的頭部致死並棄屍，當哈靈頓父親打電話到教堂找人時，贊德斯特拉還幫忙報案。

在接下來的幾天裡，數百人搜索了附近的林地，當局還分發了2000多份傳單，並設置24小時熱線電話、接聽了數百通來電，卻始終沒找到哈靈頓的下落。

1975年10月中旬，有慢跑者在賓州雷德利溪州立公園看到了女童的遺體，讓哈靈頓一家不得不接受女兒遭殺害的事實，而贊德斯特拉在葬禮與接下來很長得一段時間裡，都扮演著哈靈頓家族好友的角色。

不過，法網恢恢疏而不漏，哈靈頓1名不願透露身分的朋友，在將近50年過後提供了新證詞，讓警方前往喬治亞州詢問如今定居在當地的贊德斯特拉，他一見到警察便坦承確實是自己親手殺了哈靈頓。

賓州德拉瓦郡檢察官斯托爾施泰默（Jack Stollsteimer）表示，嫌犯表現出「如釋重負」的態度，彷彿卸下長年在肩上的重擔。檢察官強調，贊德斯特拉無疑是「每個父母最可怕的噩夢」，因為他裝成哈靈頓一家的好友，卻殺害了信任他的小女孩。

調查人員已取得贊德斯特拉的DNA樣本，準備和賓州其他懸案的證物進行比對，另外，贊德斯特拉在德州、加州、紐澤西州都擔任過牧師，這些地方可能還存在受害者，因此當局呼籲若民眾有任何線索可向執法單位通報。

嫌犯為當時在賓州擔任牧師的男子贊德斯特拉。（圖擷自Delaware County District Attorney’s Office網站）

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