俄羅斯與非洲國家峰會27日舉行 將討論糧食、化肥問題

第二次俄羅斯-非洲峰會將於本月27日至29日在聖彼得堡舉辦，俄方將於本次會議上與非洲國家討論糧食出口以及化肥問題，圖為第一次俄羅斯-非洲峰會。（路透）

2023/07/25 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕第二次俄羅斯-非洲峰會將於本月27日至29日在聖彼得堡舉辦，屆時俄國總統普廷將與非洲多國領導人會晤。據悉，第一次峰會在2019年舉辦，有43位非洲國家元首出席，當時俄羅斯尚未發動烏克蘭戰爭，本次峰會出席人數成外界關注重點。此外，俄國上週退出黑海穀物協議，為糧食價格帶來波動，俄方表示，本次會議上將會與非洲國家討論糧食出口以及化肥問題。

根據《路透》報導，俄羅斯無任所大使歐澤羅夫（Oleg Ozerov）25日向俄羅斯官媒「俄新社」（RIA）表示，俄羅斯將在本週（27日至29日）舉辦的第二次俄羅斯-非洲峰會上與非洲各國討論莫斯科的糧食出口問題，以及化肥出口問題等。上週，俄羅斯退出為期1年的黑海穀物協議，該協議確保烏克蘭糧食可以安全出口。

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《路透》指出，莫斯科與西方國家不斷在非洲區域影響力上彼此競爭，歐澤羅夫表示，「建立物流廊道、轉運港等，除了對糧食、化肥問題有正面助力外，對於其他俄羅斯生產的商品來說，也會同樣有所幫助，這議題也將成為本次峰會討論主題之一」，對於建立物流廊道、轉運港等問題，歐澤羅夫認為具有發展性，並且在實務上可行。

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