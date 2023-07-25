日本尋獲「731部隊」名冊！ 隊員姓名、職稱首度曝光

二戰時期開發細菌武器、實施人體實驗等惡行的日軍731部隊，其「職員表」等官方文件17日被日本研究員尋獲。（圖片擷取自推特）

2023/07/25 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕二戰時期犯下開發細菌武器、對俘虜實施人體實驗等惡行的日軍731部隊（關東軍防疫給水部），其「職員表」等官方文件17日首度被日本研究員尋獲。由於731部隊相關文件在日本戰敗時即遭下令焚毀，新文件的發現將有助於判明知名「細菌戰」組織的實際情況，預料對日本近代史研究有重要作用。

據《共同社》報導，該文件由大日本帝國關東軍製作，1940年因應組織更名為「防疫給水部」而產生，清楚記錄了部隊結構、隊員姓名和職銜等資訊。

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明治學院大學國際和平研究所研究員、日本近現代史專家松野誠也，自厚生勞動省移交給國立公文書館的文件中，尋獲了731部隊「職員表」等官方文件。

松野誠也表示：「這或許是首次發現由日本帝國關東軍製作，且清楚載明部隊結構、隊員姓名及職銜等資訊的歷史文件。將有助於釐清『誰是如何參與到部隊之中、戰後又是如何生活』的重要材料。」

20世紀初駐紮在滿州國（現中國東北地區）的日本關東軍，其組織變更報告被視作最高保密等級的「軍事機密」。封面上印有「昭和十五（1940）年九月三十日」、「關東軍司令部調製」等字樣。

文件記載原「防疫部」更名為「防疫給水部」，註明了擴編人員，分為總務部、第1部、第2部、第3部、第4部、資材部等。

文件包含多份職員表。軍官表記錄了731部隊負責人、陸軍軍醫大佐石井四郎及各部部長，合計97人的姓名與職銜；除軍醫外，自各大學醫學系徵召的眾多醫學研究人員，則被以「技師」職銜記載；另一方面，文件中缺員達129人，可見當時部隊體制尚未完善；職銜較低隊員的職員表，亦同樣被完整留存。

此外，被視為更神秘「細菌戰部隊」的100部隊（關東軍軍馬防疫廠）職員表，竟也意外收錄在內。100部隊的實際情況相較731部隊更不為外界熟知，或許將成為推進研究進展的重要線索。

早前，對731部隊的了解僅憑藉有限的資料，及部分參與者的口述資料。雖然曾發現註有隊員姓名、日本國內住址訊息等的「留守名簿」，重要性卻遠遠不及本次發現的完整官方名冊。

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