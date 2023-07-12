二戰「沃里尼亞大屠殺」成波烏關係陰影 波蘭總理向烏克蘭喊話

莫拉維茨基（中）在大屠殺紀念活動中提到，除非找到並安葬所有大屠殺死者，否則波蘭和烏克蘭永遠不會真正地和解。（歐新社）

2023/07/12 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭民族主義組織在二戰期間曾在沃里尼亞（Volhynia）以及加利西亞（Galicia）地區發動種族清洗，導致當地約10萬名波蘭人遭到屠殺，「沃里尼亞大屠殺」也成為波蘭與烏克蘭之間的難解議題。在烏俄戰爭期間，波蘭支援烏克蘭不遺餘力，但波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）11日在大屠殺紀念活動中提到，除非找到並安葬所有大屠殺死者，否則波蘭和烏克蘭永遠不會真正地和解。

綜合外媒報導，沃里尼亞在第一次世界大戰之後成為波蘭領土，而烏克蘭人在當地屬於少數，時常與政府發生衝突。1939年納粹德國入侵波蘭後，波蘭被德國與蘇聯瓜分，沃里尼亞變成蘇聯領土，1941年則又被德國占領。時至1943年，烏克蘭民族主義組織「烏克蘭反抗軍」（UPA）眼見德國頻頻失利，試圖將波蘭人趕出沃里尼亞，認為種族清洗手段有助於烏克蘭在戰後獨立建國。

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烏克蘭反抗軍自1943年2月開始屠殺沃里尼亞的波蘭人，屠殺行為隨後蔓延至東加利西亞地區以及現今波蘭東南部的畢斯茲札迪（Bieszczady）地區。波蘭歷史學家估計，截至1945年戰爭結束為止，約有10萬波蘭人被殺害，多達50萬人流離失所，波蘭游擊隊的報復行動也導致約1.5萬烏克蘭人死亡。

不過沃里尼亞地區包含目前烏克蘭西北方的部分領土，波蘭曾希望烏克蘭允許專家無限制進入埋葬罹難者遺體的地點，以便挖掘遺骸並舉辦適當的葬禮。烏克蘭當局2017年禁止波蘭當局在烏克蘭領土上搜尋罹難者遺骸，隨著兩國逐漸修補關係，烏克蘭2022年允許波蘭在一處村莊中找尋罹難者遺骸。

位於烏克蘭西部的盧茨克（Lutsk）9日舉辦悼念儀式，烏克蘭總統澤倫斯基與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）皆有出席活動。杜達表示：「我們共同向沃里尼亞事件的所有無辜受害者致敬，記憶將我們團結在一起！只要團結起來，我們就會變得更強大。」澤倫斯基也在新聞稿說：「我們與杜達一起緬懷沃里尼亞（烏克蘭稱沃倫）的所有遇難者。我們珍視每一條生命，銘記歷史，共同捍衛自由。」

波蘭總統外交政策辦公室主任普爾茨達茲（Marcin Przydacz）提到：「我們期望更多，但烏克蘭方面還沒有準備好做出更強烈的表態，但烏克蘭總統出席葬禮是朝正確方向邁出一步。」莫拉維茨基11日在華沙舉行的紀念儀式中提到，如果沒有找到所有的罹難者遺骸，如果他們沒有得到尊重，波蘭與烏克蘭就不可能實現完全和解。

烏克蘭總統澤倫斯基（右）與波蘭總統杜達（左）出席悼念儀式。（路透）

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