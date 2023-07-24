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    砲灰不夠！普廷簽新法 服兵役年齡上限調高5年

    去年9月，俄羅斯總統普廷下達局部動員令後，克里米亞被徵召者參與出發儀式。（法新社）

    去年9月，俄羅斯總統普廷下達局部動員令後，克里米亞被徵召者參與出發儀式。（法新社）

    2023/07/24 22:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷24日簽署一項法律修正案，將動員入伍的最高年齡延長5年，而最高級別軍官的年齡最高可達70歲。新法預定明年元旦生效。

    據《俄新社》等多家俄媒報導，俄羅斯國家杜馬（國會下議員）與聯邦委員會（國會上議院）國會18日完成相關修法後，送交總統簽署。

    新法規定服兵役者年齡上限調整延長5年，除了將級軍官上限維持70歲不變，預備役軍官徵召上限調整至校級軍官提高到65歲、尉級軍官提高至60歲；第一類服兵役者年齡上限提高到40歲、第二類服兵役者年齡上限提高到50歲；第三類服兵役者年齡上限提高到55歲。

    普廷去年9月簽署徵召30萬人的局部動員令，如今又法將動員入伍的最高年齡延長5年。不過仍保留4年的過渡期讓即將除役的預備役公民免受徵召。

    此外，俄羅斯仍維持「男性動員後備役」，這些人在義務兵役或專業服役結束後，將定期接受軍事訓練和領取津貼。

    報導指出，修法背景在於莫斯科當局發布自第二次世界大戰以來首見的動員令，以集結大量退伍軍人前往支援對烏克蘭發動的「特別軍事行動」，然而在前線僵持且傷亡超出預期下，徵召的30萬軍力已不夠應付，因此決定修法更改動員相關規定。

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