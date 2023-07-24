秦剛離奇失蹤 華郵專欄：凸顯與北京打交道的風險

中國外交部長秦剛6月底後就離奇「失蹤」。（法新社檔案照）

2023/07/24 16:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國外交部長秦剛6月25日後就未公開露面，包括一連缺席數次高層外交會議，但北京對此諱莫如深。《華盛頓郵報》外交及國安專欄作家羅金（Josh Rogin）近日撰文表示，此事凸顯習近平政權的神秘性，這不僅是北京本身的問題，也是所有與北京打交道的人的問題，在各層面增加了與北京打交道的風險。

羅金指出，在大多數國家，一名政府高層在沒有任何解釋的情況下消失20幾天是「不可想像的」，但這件事正在中國發生。起初，中國外交部稱秦剛「身體出狀況」，之後秦剛又被踢爆在擔任駐美大使期間，與一名中國記者發生婚外情，對方還在美國產子，但外交部不予置評。

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美國政府內部對這個問題有很多揣測，起初猜測秦剛染上新冠肺炎，之後又有多位美國官員認為，秦剛外遇的指控是可信的。一位美國資深官員還說，秦剛在中國政府內部有很多敵人，「他是一名位處邊緣的人才，只是因為與習近平關係密切而崛起」。

羅金指出，秦剛的許多競爭對手有充分的理由嫉妒他的上位。據了解，在秦剛的妻子送給習近平妻子彭麗媛她親手製作的月餅後，秦剛才打入習近平的核心社交圈，並在去年從駐美大使榮升外交部長，還成為中共中央政治局委員，今年又被任命為國務委員，成為中國最有權勢的人物之一。而中共中央外事工作委員會辦公室主任、前外長王毅，也被視為秦剛的頭號競爭對手。

美國官員表示，「問題是誰透露這些資訊，不管準確與否，誰又從中受益？王毅是當中的第一人選。」

羅金認為，秦剛長時間消失可能意味他這次是被陷害的，最終可能會被控貪腐，這將使習近平得以換掉秦剛，而不會立下中共開始懲罰官員婚外情的先例。秦剛也可能再次出現在公眾眼前，假裝什麼事都沒有發生過，這就無從得知。可以確定的是，全世界現在可以觀察習近平如何處理自己親手提拔、卻陷入麻煩的人物。

秦剛的案例還反映出一個更大的問題，習政府不僅對官員及其醜聞保密到家，還全面放棄基本的透明度，這對美國政府、國際企業和任何需要中國境內消息的人士都將產生巨大影響。

歸根究底，秦剛的命運無足輕重，習近平隨時都可以拔擢另一個對他唯唯諾諾的官員。重要的是，習近平似乎不覺得他有向全世界解釋發生什麼事的必要。中共與日俱增的神秘性，在各層面增加了與北京打交道的風險。

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