中頭獎詛咒？ 美國女子刮中3000萬 卻因買房犯「1錯誤」變超窮

〔即時新聞/綜合報導〕突然其來獲得高額獎金,也不等於能一直維持這份驚人財運。美國一名女子去年買刮刮樂時,幸運贏得了100萬美元的大獎(約新台幣3096萬元),原本以為能就此安穩無憂,就在中獎後卻像受詛咒般,接二連三發生倒楣事,甚至導致她比中獎前還要更窮,戶頭也僅剩300美元(約新台幣9288元)。

綜合外媒報導,住在美國佛州的58歲女子費弗(Kathryn Faver),在去年9月買了3張刮刮樂,並幸運贏得100萬美元頭獎,當時她選擇一次領取獎金,扣掉稅後,實際獲得共82萬美元(約新台幣2538萬元)的獎金。同年12月底,她花費一半獎金、約40萬美元(約新台幣1238萬元)來買新屋,卻沒想到竟是噩夢的開始。

費弗受訪時透露,她在買下屋子第一天,就開心的把所有物品、財產搬到新家裡,接著再外出接母親,然而就在她出門不久,便收到警消人員方來電說她家發生火災,所有財物付之一炬,「我花了很長時間找心儀房子,好不容易終於找到了,卻是曇花一現,我甚至沒能在裡面待超過10分鐘」。

報導指出,事後警方調查起火原因,發現是因為搬家工人將裝有雜物的紙箱,放到了暖爐上,但不知為何暖爐突然開火,才釀成這場意外。由於費弗當初認為,用現金買房不需要買保險,因此這場火災造成的所有損失,她都無法獲得任何賠償,一切後果都必續由她獨自承擔。

事後費弗除了要支付15萬美元(約新台幣464萬元)的房屋維修費,還要向兒子擔任牧師的教堂捐贈1萬美元(約新台幣30.9萬元),導致她的財務狀況愈趨窘迫,甚至她的戶口、名下財產總計只剩約300美元,這也讓她忍不住悲嘆,「難道我中了頭獎詛咒嗎?」。

