中頭獎詛咒？ 美國女子刮中3000萬 卻因買房犯「1錯誤」變超窮

美國一名女子去年買刮刮樂時，幸運贏得了100萬美元的大獎，但在中獎後卻像受詛咒般，接二連三發生倒楣事，甚至導致她比中獎前還要更窮，戶頭也僅剩300美元。（圖擷取自@floridalottery推特）

2023/07/24 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕突然其來獲得高額獎金，也不等於能一直維持這份驚人財運。美國一名女子去年買刮刮樂時，幸運贏得了100萬美元的大獎（約新台幣3096萬元），原本以為能就此安穩無憂，就在中獎後卻像受詛咒般，接二連三發生倒楣事，甚至導致她比中獎前還要更窮，戶頭也僅剩300美元（約新台幣9288元）。

綜合外媒報導，住在美國佛州的58歲女子費弗（Kathryn Faver），在去年9月買了3張刮刮樂，並幸運贏得100萬美元頭獎，當時她選擇一次領取獎金，扣掉稅後，實際獲得共82萬美元（約新台幣2538萬元）的獎金。同年12月底，她花費一半獎金、約40萬美元（約新台幣1238萬元）來買新屋，卻沒想到竟是噩夢的開始。

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費弗受訪時透露，她在買下屋子第一天，就開心的把所有物品、財產搬到新家裡，接著再外出接母親，然而就在她出門不久，便收到警消人員方來電說她家發生火災，所有財物付之一炬，「我花了很長時間找心儀房子，好不容易終於找到了，卻是曇花一現，我甚至沒能在裡面待超過10分鐘」。

報導指出，事後警方調查起火原因，發現是因為搬家工人將裝有雜物的紙箱，放到了暖爐上，但不知為何暖爐突然開火，才釀成這場意外。由於費弗當初認為，用現金買房不需要買保險，因此這場火災造成的所有損失，她都無法獲得任何賠償，一切後果都必續由她獨自承擔。

事後費弗除了要支付15萬美元（約新台幣464萬元）的房屋維修費，還要向兒子擔任牧師的教堂捐贈1萬美元（約新台幣30.9萬元），導致她的財務狀況愈趨窘迫，甚至她的戶口、名下財產總計只剩約300美元，這也讓她忍不住悲嘆，「難道我中了頭獎詛咒嗎？」。

Kathryn Faver of #SantaRosaBeach did herself a favor by buying a 500X THE CASH Scratch-Off ticket @CumberlandFarms. She won a $1 million prize! ????https://t.co/97g5R07uja pic.twitter.com/w5iOvVlyKP — Florida Lottery （@floridalottery） December 29, 2022

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