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    蘇丹戰爭第100天 釀千人死亡、70萬難民潮

    蘇丹23日持續爆發衝突，戰事正式進入第100天。圖為該國1名男孩手持子彈畫面。（路透）

    蘇丹23日持續爆發衝突，戰事正式進入第100天。圖為該國1名男孩手持子彈畫面。（路透）

    2023/07/24 08:17

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲東北部國家蘇丹23日持續爆發衝突，戰事已正式進入第100天。此前各國及國際組織雖不斷試圖調解，卻未能幫助蘇丹擺脫戰爭陰霾。

    據《路透》報導，2023年4月15日，蘇丹政府軍和準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）為爭奪權力爆發衝突，至今已造成逾300萬人流離失所，超過70萬難民逃往鄰國避難。

    蘇丹衛生部指出戰爭造成約1136人死亡，部分官員坦承實際數字可能遠遠超過。

    「快速支援部隊」雖掌控首都喀土穆（Khartoum）部分地區，卻頻遭政府軍制空權、炮兵部隊牽制，導致戰事陷入膠著。

    喀土穆的基礎設施已經崩潰，戰鬥持續向西蔓延，特別是在達佛地區（Darfur），及另支武裝力量「蘇丹人民解放軍─北支部」（SPLM-N）占據的蘇丹南部地區。

    蘇丹最大城市、南達佛州首府尼亞拉（Nyala）20日遭戰火波及，至少20名平民死亡。戰鬥結束後，「快速支援部隊」在西達佛州發動種族清洗，數十萬人被迫逃往鄰國查德（Chad）。

    民眾指責「快速支援部隊」士兵搶劫並強佔首都大片地區。儘管交戰雙方對區域、國際組織主導的調解持開放態度，但均未確實遵守停火協議。

    雙方已派出代表團試圖重啟談判，但蘇丹外長21日表示間接談判並未正式展開。

    2019年蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）下野，政府軍高層遂與「快速支援部隊」領導人共組過渡政府，兩者卻因意見分歧不斷，種下衝突遠因。

    蘇丹重要文人集團「自由及改變力量」（Forces for Freedom and Change）23日表示正在埃及舉行會議，並稱將擔任調解人以終結衝突。

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