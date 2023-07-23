億元超跑「布加迪」插隊撞BMW！下車認賠卻怒嗆：給我小心一點

一名駕駛上億跑車布加迪的男子不慎撞到一輛BMW，但卻在下車後出言不遜，威脅對方「給我小心一點」。（圖擷取自微博）

2023/07/23 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇發生一起引人矚目的豪車撞車事件，一名駕駛上億超級跑車布加迪（Bugatti）的男子不慎撞到一輛BMW，但卻在下車後出言不遜，威脅對方「給我小心一點」。事件影片曝光後，網友紛紛質疑這名男子是否仗著有錢就不願意承認錯誤。目前當地派出所已介入調查，肇事責任將盡快釐清。

綜合媒體報導，這名江蘇肇事的布加迪駕駛可能想要插隊到BMW前方，於是從後方加速欲往右切，但BMW駕駛不肯讓路，雙方因此發生擦撞。事故導致布加迪車頭右側和車門嚴重受損，而BMW則有明顯擦撞痕跡。

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根據影片顯示，布加迪駕駛下車後先表示會賠償BMW駕駛一輛新車，但隨後卻恐嚇對方，甚至還打了對方的車，讓BMW駕駛感到憤怒。BMW駕駛不忍受侮辱，回嗆表示：「全責還罵我，還打我車！還說要我在路上小心一點」，並更加大聲喊叫：「有錢就能那麼屌嗎？」。

影片曝光後，中國網友紛紛留言表示，「有錢就是任性」、「有錢人囂張跋扈慣了」、「有本事把馬路上的車全撞飛」、「硬要插隊，結果出事了還威脅人家，有夠離譜」、「國內這些豪車落在這些人手裡，真的是暴殄天物，心疼這些好車了」。

布加迪駕駛插隊到BMW前方，從後方加速往右切，但BMW駕駛不肯讓路，雙方因此發生擦撞。（圖擷取自微博）

事故導致布加迪車頭右側和車門嚴重受損。（圖擷取自微博）

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