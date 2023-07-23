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    「復活節偷蛋賊」！奇葩男偷20萬顆彩蛋後火速被捕

    英國近日一名男子由於偷走了工廠20萬顆價值3.1萬英鎊（約127萬新台幣）的復活節巧克力蛋遭判入獄18個月。（翻攝自推特＠@agromartgroup）

    英國近日一名男子由於偷走了工廠20萬顆價值3.1萬英鎊（約127萬新台幣）的復活節巧克力蛋遭判入獄18個月。（翻攝自推特＠@agromartgroup）

    2023/07/23 22:01

    〔即時新聞／綜合報導〕復活節是西方國家裡非常重要的日子，而作為節慶裝飾的「復活節彩蛋」也是必不可少的。英國近日一名男子由於偷走了工廠大量的復活節彩蛋遭判入獄18個月，男子異想天開的偷竊行為也被警方戲稱是奇葩的偷蛋大盜。

    綜合外媒報導，32歲的普爾（Joby Pool） 今年2月11日突然闖入製造復活節甜點的工廠，並用偷來的卡車載走了20萬顆總價值3.1萬英鎊（約127萬新台幣）的巧克力蛋，普爾開著裝滿蛋的卡車一路在公路奔馳，但當他發現警車跟在後面時馬上放棄抵抗，將車停在路邊後投案自首。

    由於男子的竊盜物品太過特別，當地警方也在推特上分享該事件，稱他們「救回了重要的蛋，成功保護了復活節」，並戲稱男子是奇葩的偷蛋大盜。不過經檢察官調查，各地已發生多起巧克力竊盜案，案情恐怕不單純，懷疑男子的行為是有組織的集團犯罪，而男子最後也被法官判決入獄18個月。

    《BBC》介紹，復活節彩蛋是慶祝復活節時用來裝飾的蛋，在早期的紀念活動中，基督徒將蛋染成紅色象徵耶穌所流的血，現在的彩蛋則用巧克力代替，這些巧克力蛋包著黃白色的奶油、糖漿內餡，在復活節期間出售。

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