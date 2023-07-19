台灣女進日本無人商店拿走888元冷凍餃子……只付2元被捕

一名台灣女子在日本無人販賣所拿了888元的冷凍餃子，卻只付了2元，事後被逮捕。（翻攝自推特、資料照；本報合成）

2023/07/19 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕本著相信人性本善的「無人販賣所（店）」，顧名思義就是沒有任何店員負責看店、結帳，消費者拿完所需商品自行投錢，概念很像自動販賣機，在日本受到不少人歡迎。不過近日卻有台灣女子藉此偷盜店家商品被捕，監視器畫面也曝光，引發外界討論。

根據《朝日電視台》報導，位於千葉縣首府千葉市的「八ふく餃子 無人販賣所」近日發生竊盜案，老闆娘近日查覺店內賣出的冷凍餃子與收到的錢出現嚴重落差，於是便調閱監視器，懷疑一名女子就是嫌犯，於是報警處理。

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從曝光的監視器畫面顯示，本月5日，一名女子到店內將冷凍餃子一個一個拿出來之後直接裝進自己帶來的手提袋，之後把零錢丟盡付款箱中就離開。當地警方表示，經調查，該名25歲女子來自台灣，5日晚間8點多到受害店家，因涉嫌偷竊價值共約4000元日幣（約新台幣888元）的冷凍餃子被逮捕。

受害店家老闆娘還透露，這不是該女子第一次在她的店偷東西，「我已經被偷3次了，第一次她付了250元（約新台幣55元），第二次是200元（約新台幣44元），第三次只給了8枚1元硬幣（約新台幣2元）」。該女子被捕後否認部份犯行，宣稱「我不是完全沒有付錢」，目前還不清楚女子是否為觀光客或是在日台僑，以及其犯案動機。

近日一名台灣女子在日本的冷凍餃子無人販賣所偷東西被捕。（圖翻攝自推特）

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