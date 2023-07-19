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    首頁　>　國際

    時隔一週 北韓再度射彈揚威

    2023/07/19 04:21

    〔中央社〕韓聯社報導，韓國聯合參謀本部（JCS）表示，北韓今天凌晨向日本海（兩韓稱東海）發射一枚似乎是彈道飛彈的飛行體，韓國軍方仍在研究、分析發射的是那一類型飛彈，這枚飛彈墜落海中。

    根據法新社，共同社也報導日本自衛隊通報北韓發射飛彈。根據共同社，北韓可能還發射第二枚飛彈。

    北韓發射飛彈的時間點，恰值兩韓緊張關係急遽升溫，首爾與華盛頓加強防衛合作。

    美國和南韓昨天在首爾召開雙邊「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group，NCG）首次會議。這個對話框架是為了促進兩國的核武合作，以及增強戰備對抗北韓。

    白宮國家安全會議印太事務協調官康貝爾昨天表示，美國一艘核武潛艦停靠在南韓港口，這是時隔40多年再有美國核武潛艦停靠在南韓港口。這凸顯兩盟邦採取行動對抗北韓與日俱增的軍事威脅。

    一週前，北韓才剛發射「火星-18」（Hwasong-18）固體燃料洲際彈道飛彈，這是北韓去年初以來第12度發射洲際彈道飛彈。

    此外，美國國防部和國務院在新聞簡報中證實一名駐韓國美軍士兵昨天越過兩韓邊界進入北韓。1120719

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